السعودية تعلق جميع رحلات قطار "سار" وتعيد قيمة التذاكر للركاب

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن تعليق جميع رحلات قطارها المقررة اليوم السبت بين الرياض والمجمعة والقصيم بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على امتداد خط السكك الحديدية.

وقال الحساب الرسمي لـ "سار" عبر حسابه الرسمي على موقع إنه "نظراً للتقلبات الجوية وغزارة الأمطار تم تعليق رحلات اليوم السبت وتستأنف الرحلات غداً الأحد".

وأضاف أنه سيتم استرجاع كامل قيمة التذكرة من خلال مكاتب الحجز في محطات سار.

وكانت أولى رحلات قطار "سار" انطلقت في أواخر الشهر الماضي بين الرياض والقصيم، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخط القطار، الذي سيربط في مرحلته النهائية بين الرياض ومحافظة القريات في أقصى شمال المملكة.