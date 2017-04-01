السعودية تعلق جميع رحلات قطار "سار" وتعيد قيمة التذاكر للركاب

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن تعليق جميع رحلات قطارها المقررة اليوم السبت بين الرياض والمجمعة والقصيم بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على امتداد خط السكك الحديدية.
وقال الحساب الرسمي لـ "سار" عبر حسابه الرسمي على موقع إنه "نظراً للتقلبات الجوية وغزارة الأمطار تم تعليق رحلات اليوم السبت وتستأنف الرحلات غداً الأحد".
وأضاف أنه سيتم استرجاع كامل قيمة التذكرة من خلال مكاتب الحجز في محطات سار.
وكانت أولى رحلات قطار "سار" انطلقت في أواخر الشهر الماضي بين الرياض والقصيم، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخط القطار، الذي سيربط في مرحلته النهائية بين الرياض ومحافظة القريات في أقصى شمال المملكة.
المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مشاركة 59 فيلم في انطلاق مهرجان أفلام السعودية في الظهران | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
بجائزة 35 ألف دولار.. يونيليفر تطلق حملة "فرصتي" على يوتيوب | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
مصور سعودي بين أفضل المشاركين في مسابقة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2017 | عالم المسافر | أريبيان بزنس