"مطارات دبي" تلغي إحدى وعشرين رحلة بسبب الضباب

ألغت "مطارات دبي" الليلة الماضية 21 رحلة بسبب الضباب الكثيف مؤكدة في الوقت نفسه العمل مع شركائها الاستراتيجيين وشركات الطيران العاملة في مطارات دبي على إعادة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي.

إلى ذلك.. ذكر متحدث باسم "طيران الإمارات" أن الضباب الكثيف الذي غطى أجواء دبي ليلة أمس وحتى الصباح تسبب في تأخير مواعيد وصول وإقلاع العديد من رحلات الناقلة من مطار دبي الدولي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعربت الناقلة في بيان عن اعتذارها عن أي إزعاج تسبب فيه ذلك الوضع الخارج عن السيطرة.. مؤكدة أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها على رأس سلم أولوياتها داعة العملاء إلى ضرورة التأكد من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.

في السياق ذاته.. أكدت "فلاي دبي" أن حالة الضباب التي تشهدها دبي منذ الأربعاء الماضي تسببت بانعدام الرؤية إلى أقل من 100 متر في بعض الأوقات الأمر الذي أثر على عملياتها ورحلاتها في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم.

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع أثرت على عشرات الرحلات التي ألغيت أو تأجلت أو تم تحويلها إلى مطارات أخرى مجاورة وأثرت بالتالي على جداول رحلات المسافرين.

وأضاف متحدث باسم الناقلة إن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات أعلى الأولويات .. مشيرا إلى الاستمرار في مراقبة تلك الأوضاع الاستثنائية في مطارات دبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

وقال: " إنه بالرغم من أن هذه الأوضاع خارج سيطرة الشركة.. إلا أنها لم تأل جهدا في تسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة للتقليل من تأثيراتها على المسافرين حيث يعمل موظفو الناقلة على مدار الساعة لمساعدة العشرات منهم والذين تأثرت رحلاتهم بحالة الضباب في الدولة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه في الوقت الذي سنستمر ببذل أقصى الجهود لتأمين المسافرين على أقرب رحلات بديلة فإننا نثمن جهود العاملين ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسافرين على تفهمهم لهذه الأوضاع الاستثنائية.

وتوفر "فلاي دبي" الدعم والمساعدة من خدمات الطعام والشراب والإيواء للمسافرين الذي تأثرت رحلاتهم وطلبت من مسافريها الذين قاموا بحجز رحلات خلال الأسابيع المقبلة إعادة الحجز لتواريخ أطول إذا كانت برامجهم تسمح بذلك.

وأوضحت أنه في حال إلغاء أي رحلة.. يمكن للمسافرين الاتصال بوكيل سفرهم أو مركز خدمات العملاء في "فلاي دبي" لإعادة الحجز على أقرب رحلة متاحة للشركة بدون أي رسوم إضافية أو غرامات.

وفي حال رغبة المسافر في إلغاء حجزه فإنه يمكنه استرداد المبلغ كاملا ومخاطبة "فلاي دبي" عبر البريد الإلكتروني في الوقت الذي تنشر فيه أي تفاصيل جديدة تتعلق باحالة الرحلالت الملغاة عبر صفحتها على الفيسبوك وموقعها الإلكتروني.