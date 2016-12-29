الإمارات: تحذير من تدني الرؤية بسبب الضباب

حذر مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي من وقوع الحوادث بسبب القيادة بتهور خلال تدني الرؤية بسبب الضباب ، وأوضح المقدم محمد جمعه أمان مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات أن الحوادث المرورية وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي دون وقوع إصابات .. مشيرا إلى أن الإدارة تلقت ألفا و892 مكالمة هاتفية حتى الساعة 12 ظهرا .

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أمس نبأ تسجيل إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 119 حادثا مروريا منذ الرابعة وحتى التاسعة من صباح أمس خلال فترة الضباب .

وطالب المقدم أمان السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية في الدولة لتكون طرقنا آمنة .. مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جداً نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وناشد السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما خلال أوقات الضباب .. داعيا إياهم لاستخدام الإضاءة الخاصة بالضباب والإشارة الدالة على الانتقال عند التحرك من مسرب إلى آخر.

وحث السائقين على التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

من جانب آخر، حولت مؤسسة " مطارات دبي " صباح أمس / 13 / رحلة الى مطارات مجاورة بسبب الضباب الكثيف الذي شهدته الإمارة. وقالت المؤسسة في بيان لها .." إنها تعمل مع شركائها الاستراتيجيين وشركات الطيران العاملة في مطارات دبي لإعادة جدول الرحلات الى وضعه الطبيعي ".