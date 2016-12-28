مطارات دبي تحول 13 رحلة بسبب الضباب

(أريبيان بزنس/ وام)- حولت مؤسسة مطارات دبي صباح اليوم الأربعاء 13 رحلة إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب الكثيف الذي شهدته الإمارة الخليجية.

وقالت المؤسسة في بيان لها "إنها تعمل مع شركائها الاستراتيجيين وشركات الطيران العاملة في مطارات دبي لإعادة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي".

كما سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 119 حادثاً مرورياً منذ الرابعة وحتى التاسعة من صباح اليوم الأربعاء خلال فترة الضباب.

وأوضح المقدم محمد جمعه أمان مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات أن الحوادث المرورية وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن الإدارة تلقت 1.892 مكالمة هاتفية حتى الساعة 12 ظهراً.

وطالب المقدم أمان السائقين بإتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية في الدولة لتكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطيرة جداً نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وناشد السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما خلال أوقات الضباب، داعياً إياهم لاستخدام الإضاءة الخاصة بالضباب والإشارة الدالة على الانتقال عند التحرك من مسرب إلى آخر.

وحث السائقين على التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.