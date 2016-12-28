"الاتحاد للطيران" تطلق أول مختبر تجاري متخصص في اختبار قابلية الاشتعال

أطلقت شركة الاتحاد للطيران الهندسية وشركة لانتال تيكستيلز إيه جيه أول مختبر متخصص في اختبار قابلية الاشتعال على مستوى الشرق الأوسط لخدمة لعملائها الإقليميين في قطاع الطيران من كبار المشغلين ومؤسسات الصيانة والإصلاح والعمرة ومؤسسات التصميم والإنتاج وموردي التصميمات الداخلية للمقصورات.

ويقع المختبر داخل مرفق شركة الاتحاد للطيران الهندسية بجوار مطار أبوظبي الدولي، حيث سيوفر خدمات اختبار تشمل اختبار قابلية الاشتعال واختبار وسائد المقاعد وإطلاق الحرارة واختبارات استشعار الدخان.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، سوف يتطابق المختبر مع معايير إدارة الجودة الأيزو 17025، كما سيتم إجراء كافة الاختبارات وفقاً للوائح الصلاحية الجوية FAR / CS 25.853.

وقال جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية "نتيح للعملاء في جميع أنحاء العالم حلول صيانة وهندسة رائدة في قطاع الطيران تتعلق بجميع أنواع طرازات الطائرات التجارية الكبرى. ومن خلال شراكاتنا مع لانتال، أصبح من الأسهل والأسرع الآن لعملاء الطيران في المنطقة الوصول إلى اختبارات عالمية المستوى لاختبار قابلية الاشتعال في مرفقنا بأبوظبي".

وقال الدكتور يورس ريكنباتشر، الرئيس التنفيذي لشركة لانتال ان المختبر الجديد في أبوظبي سيساهم في جعل خدماتهم أقرب للعملاء في منطقة الشرق الأوسط.