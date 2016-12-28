طرق دبي تنجز ربط 4500 مركبة أجرة بنظام "مكاني"

انتهت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي من ربط /4500/ مركبة من مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز التي تعمل تحت مظلة الهيئة بنظام /مكاني/ التابع لبلدية دبي.

تهدف الخطوة إلى تجسيد مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لدعم جهود حكومة دبي في تنفيذ التوجيهات بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا التي تقدم خدمات للجمهور على مدار الساعة كما يأتي المشروع لتحقيق أحد أهم الغايات الاستراتيجية للهيئة وهي /إسعاد السكان/.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال عادل شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات في المؤسسة إنه بالنظر للدقة المتناهية التي يتميّز بها نظام /مكاني/ وتغطيته لجميع مناطق الإمارة بنسبة /100%/ وسهولة استخدامه فقد أدى هذا النظام دورا حيويا في تنفيذ عمليات وطلبات الحجز والتوزيع من قبل سائقي مركبات الأجرة حيث أضفى المزيد من السهولة على وصول سائقي مركبات الأجرة إلى المتعاملين وسهّل كذلك إيصالهم إلى وجهاتهم المختلفة في إمارة دبي وذلك بفضل الاستدلال على المواقع بدقة، من خلال الخريطة الالكترونية التفاعلية في النظام.

وأضاف شاكري ان عملية ربط نظام مكاني مع نظام الحجز والتوزيع تنقسم إلى /3/ أجزاء رئيسة هي الجزء الخاص بالمتعامل وذلك من خلال إضافة خيار الطلب باستخدام رقم /مكاني/ الخاص به عبر الاتصال بمركز الحجز والتوزيع وهو حلقة الوصل بين المتعامل ومركبة الأجرة من خلال استلام الطلب وإرساله الى مركبات الأجرة والجزء الخاص بمركبات الأجرة وذلك من خلال إدراج طلب حجز مركبة أجرة في العداد مضافا إليه رقم /مكاني/ الخاص بالمتعامل.