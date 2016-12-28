السعودية: 40% انخفاض متوقع في أسعار السيارات

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء، نقلاً عن مختصون، أن أسعار السيارات في المملكة انخفضت بنسبة 20 بالمئة في الوقت الراهن موضحين أن استمرار الركود في القطاع لفترة زمنية سوف يجبر المصانع على تخفيض أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 40 بالمئة.

وأضافت صحيفة "الوطن" اليومية أن ذلك يأتي بالتزامن مع الركود في قطاع السيارات خلال الفترة الماضية نظراً لانخفاض نسبة المبيعات، الأمر الذي أجبر البعض من ملاك معارض السيارات بتصريف منتجاتهم بسعر رأس المال دون فوائد والخروج من السوق لعدم التمكن من سداد إيجار المعرض.

ونقلت الصحيفة عن مقرن ناصر المطيري مالك معرض للسيارات إن هناك ركوداً في مبيعات السيارات منذ العام الماضي، وإن الوكالات ما زالت متمسكة بأسعارها ولم تخفض سوى نسبة ضئيلة، وأن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمئة.

وقال "المطيري" إن مبيعات معارض السيارات المستخدمة بدأت كذلك تشهد انخفاضاً في المبيعات خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، موضحاً أن الوكالات تقوم ببيع السيارات ذات الألوان المرغوبة وبأسعار منخفضة جداً، ما يجبر أصحاب المعارض على البيع بأسعار منافسة أيضاً.

وأقر عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية منصور العدوان -بحسب الصحيفة- بوجود انخفاض في مبيعات السيارات، مؤكدا أن الأسعار ما زالت محددة من قبل الشركات المصنعة، ولذلك في حال استمر الانخفاض في الاقتصاد بصفة عامة سيستمر معها الهبوط في المبيعات، وذلك سوف ينعكس على الأسعار.

وقال "العدوان" إن الوكالات لديها عروض تسويقية أخرى تستطيع أن تقدمها للمشتري لكسب رضاه وهي تتركز في تمديد الضمان على الصيانة المجانية وتنزيل أسعار الموديلات القديمة ولكن بنسبة ضئيلة، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة سوف تقلل من الطلب وبالتالي الشركات الأم تدرك ذلك وهي من تقيم حركة نمو السوق.

وأكد "أن المصانع تحافظ على السعر العام للسيارة على مستوى العالم، والموديلات القديمة لديها وقت محدد وبعد فترة ستة أشهر من نزول الموديل الحديث يتم تخفيضها من نفس الوكالة، أما تسعيرة السيارات المستعملة فهي تعتمد بحسب حاجة السوق ومدى نظافة واستهلاك السيارة".

وأضاف إن المستهلك سيتجه إلى السيارات المستخدمة في حال امتلاكها لنفس جودة ونظافة الموديلات الحديثة وذلك لتوفير مبالغ مالية أكثر.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة إن دور اللجنة تنظيم قطاع السيارات فقط وليس لديها معلومات فيما يتعلق بأسعار السيارات، مشيراً إلى أن أصحاب المعارض هم المطلعون بشكل كبير على الأسعار.

من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رزين الرزين بانخفاض أسعار السيارات مؤخراً بشكل متفاوت، وذلك نظراً لضعف الإقبال على الشراء في الفترة الأخيرة.

يذكر أن أسواق السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً- تشهد منذ مطلع 2016 حالة من الركود والانخفاض في الأسعار وشح الطلب وعدم الشراء غير المسبوق، بحسب تقارير عدة.