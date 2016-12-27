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جمارك دبي تدشن توسعات جديدة في إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار 2

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
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جمارك دبي تدشن توسعات جديدة في إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار 2

دشن أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي توسعات جمركية جديدة في إدارة عمليات المسافرين - مبنى (2) لمطار دبي الدولي، تضمنت تطوير غرفة القيادة والسيطرة  (CCTV)، وغرفة الأجهزة الداخلية  (BHS) ، بالإضافة إلى مرافق عالية الجودة لاستراحة الموظفين.

وشملت التوسعات الجمركية الجديدة في إدارة عمليات المسافرين تحديث غرفة المراقبة والسيطرة والتي يعمل موظفو جمارك دبي المعنيون من خلالها على تحليل مبدئي للحقائب والمعلومات الأوليه عن المسافرين وعلى ضوئها يتم تحديد نوع الاشتباه وإبلاغ الموظفين الجمركيين في الحرم الجمركي بالقرب من بوابات الخروج في المطار بوجود أمور مشتبهة في حقيبة ما وإخضاعها للتفتيش اليدوي، للتأكد من محتوياتها.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تم تحديث جميع شاشات العرض والمراقبة وأجهزة الحاسب الآلي في غرفة الأجهزة الداخلية - إحدى الأدوات التي يتم استخدامها لإدارة المخاطر- لتتلاءم مع التطور التقني في جمارك دبي .

 

وتمثل الغرفة جهة الاتصال والتواصل على مدار الساعة بين المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بإدارة عمليات المسافرين لتبادل المعلومات فيما بينهم حول حالات الحقائب.

 

وتم أيضا تشييد استراحة مميزة التصميم والمرافق والخدمات ضمن التوسعات الجديدة لتشجع الموظفين على العمل دون كلل أو ملل وتساعدهم على تجديد نشاطهم وتركيزهم خلال فترة دوامهم.

 

وأشار مدير جمارك دبي إلى أن إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي لها دور كبير وحيوي في رضا وإسعاد المسافرين إلى جانب أدوار كافة الإدارات والمراكز الجمركية الأخرى مؤكدا حرص الإدارة من خلال عملها في مطارات دبي ومطار آل مكتوم الدولي على تعزيز الشراكة الحكومية والعلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى والتنسيق مع مؤسسة مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة لأمن المطار بشرطة دبي في الأوقات التي يزداد فيها أعداد المسافرين في جميع المباني.

 

ونوه إلى أن جمارك دبي تولي اهتماما بالغا للجانب الأمني في عملها الجمركي مع التأكيد على تحلي الموظفين الذين يتعاملون مع المسافرين والحقائب والشحنات بالحس الأمني والنزاهة والشفافية واليقظة وسط التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة.

 

وأكد أحمد محبوب مصبح أن الدائرة لا تدخر جهدا في سبيل تطوير التقنيات واستقطاب أحدث الابتكارات واستخدامها في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بإمارة دبي واستخدام أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين مثل نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين بما يحقق رؤيتها المتمثلة في أن تكون" الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة" كما يزيد من كفاءة تعامل الموظفين مع المسافرين والحقائب.

 

 

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