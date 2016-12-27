خطة شاملة للحركة المرورية في دبي ليلة رأس السنة

أعدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطة محكمة وشاملة للحركة المرورية وخدمات وسائل النقل الجماعي يوم السبت المقبل في إطار الاستعدادات للاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية 2017.

تهدف الخطة إلى تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات التي تمكن الجمهور من استخدام وسائل النقل الجماعي أو الخاص بشكل آمن وسهل للجميع.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية إن الخطة تشمل أولا منطقة برج خليفة حيث يجري تركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية لتوجيه المرور منها وإليها على أكثر من اتجاه سواء من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت إنه لضمان انسيابية الحركة المرورية ستجري مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق شوارع: بوليفارد محمد بن راشد، من الساعة 6:00 مساء أو 8:00 مساء واستنادا إلى الوضع العام للحركة المرورية، والمركز المالي السفلي والعلوي الساعة 08:00 مساء، وسيكون إغلاق شارع السعادة عبر إغلاق تقاطع المروج روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق الساعة 06:00 مساء، وتقاطع زعبيل الساعة 08:00 مساء، ودوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة الساعة 10:00 مساء.

وقالت إنه سيتم كذلك غلق شارع الأصايل الساعة 4 عصرا لاستخدامه مسارا لوسائل المواصلات العامة، ومرور مركبات الطوارئ، إضافة لشارع الصكوك الذي سيغلق الساعة 08:00 مساء ومحطة مترو برج خليفة من الساعة 10:00 مساء وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الهيئة ستوفر 5 آلاف موقف خارج منطقة الحدث ويمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال إلى موقع الحدث إلى جانب وجود 17 ألف موقف للمركبات في منطقة إعمار "مواقف دبي مول والمواقف المحيطة" من خلال تسيير خطوط حافلات تستخدم مسارات مخصصة لها وهذه المواقف البديلة هي "مواقف نادي الوصل "2000" موقف ومواقف مصلى العيد "منخول" 1500 موقف ومواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة الجافلية "500" موقف ومواقف حديقة زعبيل 1000 موقف.

وقالت: ستوفر الهيئة لوحات إرشادية دالة على المواقف البديلة وكذلك لوحات إرشادية لاستخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت إنه خلال احتفالية رأس السنة للأعوام الماضية حددت الهيئة منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة تحت إشراف أفراد من شرطة دبي وفريق الخطة التشغيلية للهيئة وقد أثبتت فعاليتها حيث سمح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم بالتناوب مع تسيير حركة المركبات على الشارع مثلا: تخصيص دقيقتين للمشاة وثلاث دقائق للمركبات وعليه سيجري العمل بالخطة نفسها مع نشر عدد أكبر من أفراد شرطة الطوارئ بمحاذاة منطقة برج خليفة لمنع تدافع الجمهور وتوجيههم لعبور الشارع من المنطقة المخصصة.

ونوهت إلى أنه ستجري مراقبة الإشارات الضوئية على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.