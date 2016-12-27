الإمارات: زيادة 100% على غرامات الوثيقة الجديدة لتأمين السيارات﻿

تظهر الوثيقة الموحدة الجديدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف التي صدرت يوم 18 ديسمبر الماضي زيادة تبلغ 100 % في «مبالغ التحمل» التي تترتب على التسبب بحوادث السير. وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في سبتمبر الماضي. (رابط الجدول في موقع هيئة التأمين)

وأكدت هيئة التأمين أن تعريفة الاسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.



ووفقاً للجدول المعلن من الهيئة فان الحد الأدنى للتأمين على سيارة صالون خصوصي 4 سيلندر (ضد الغير) 750 درهماً ويزيد الحد الأدنى حسب سعة محرك السيارة ليصل الي 1300 درهم للسيارة أكبر من 8 سيلندر ، بينما الحد الأدنى للتأمين (الشامل) على أي سيارة صالون 1300 درهم .



ويصل الحد الأدنى للتأمين على السيارة ذات الدفع الرباعي 4 سيلندر (ضد الغير) الى 1000 درهم ، ويزيد الحد الأدني حسب سعة محرك السيارة ليصل الي 1200 درهم للسيارة أكبر من 8 سيلندر ، بينما الحد الأدنى للتأمين (الشامل) على السيارة ذات الدفع الرباعي 2000 درهم .



وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من اول يناير 2017 .

وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية (والمعروف بالتأمين ضد الغير) الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل او أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم.

أما فيما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو (5%) على مركبة الصالون في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.