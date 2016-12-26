طيران ناس يدشن 4 رحلات بين أبوظبي والدمام أسبوعيا

أعلن طيران ناس عن تدشينه خط جديد بين الدمام وأبو ظبي وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز شبكة رحلاته الدولية وربط مطار الملك فهد الدولي بالدمام بمطارأبوظبي الدولي والذي يعد ثاني أكبر مطارات دولة الإمارات وأحد أسرع مطارات العالم نموًا.



وبدءاً من الـ23 من شهر ديسمبر 2016م، تحلق طائرات الشركة عبر 4 رحلات من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى مطار أبو ظبي الدولي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد. تتوفر امكانية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني flynas.com أو مركز الاتصال 920001234 على مدار 24 ساعة أو عبر وكلاء السفر.



وبانطلاق هذه الرحلة من مطار الدمام مركز العمليات الثالث لطيران ناس، يرتفع عدد رحلات طيران ناس بين مدن المملكة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى 25 رحلة أسبوعياً ، وذلك عبر 14 رحلة أسبوعيًا من الرياض ، وسبع رحلات أسبوعيًا من جدة، بالإضافة إلى الرحلات الجديدة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وذلك على متن طائرة من طراز آيرباص A320 تحتوي على درجتي سفر "الاقتصادية والأعمال"، لتقدم خيارات أوسع أمام الراغبين بالسفر.



