Arabian business
مواصلات

طيران ناس يدشن 4 رحلات بين أبوظبي والدمام أسبوعيا

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 ديسمبر 2016
طيران ناس يدشن 4 رحلات بين أبوظبي والدمام أسبوعيا
هبوط رحلة طيران فلاي ناس في مطار أبوظبي الدولي قادمة من الدمام

أعلن طيران ناس عن تدشينه خط جديد بين الدمام وأبو ظبي وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز شبكة رحلاته الدولية وربط مطار الملك فهد الدولي بالدمام بمطارأبوظبي الدولي والذي يعد ثاني أكبر مطارات دولة الإمارات وأحد أسرع مطارات العالم نموًا.


وبدءاً من الـ23 من شهر ديسمبر 2016م، تحلق طائرات الشركة عبر 4 رحلات من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى مطار أبو ظبي الدولي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد. تتوفر امكانية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني flynas.com  أو مركز الاتصال 920001234  على مدار 24 ساعة أو عبر وكلاء السفر.

وبانطلاق هذه الرحلة من مطار الدمام مركز العمليات الثالث لطيران ناس، يرتفع عدد رحلات طيران ناس بين مدن المملكة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى 25 رحلة أسبوعياً ، وذلك عبر 14 رحلة أسبوعيًا من الرياض ، وسبع رحلات أسبوعيًا من جدة، بالإضافة إلى الرحلات الجديدة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وذلك على متن طائرة من طراز آيرباص A320 تحتوي على درجتي سفر "الاقتصادية والأعمال"،  لتقدم خيارات أوسع أمام الراغبين بالسفر.

 

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في مواصلات

تحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود

"طرق دبي" ترسي عقد مشروع بوابة حتا

"طرق دبي" تزيد عدد بوابات الدخول لمحطة الخليج التجاري لمترو دبي

السعودية تتوعد الأجانب العاملين في شركات تطبيقات توجيه المركبات بالخروج النهائي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مصرع 6 كويتيين من أسرة واحدة في حريق يخت أثناء رحلة بحرية

الكشف عن جنسيات ضحايا الاعتداء بشاحنة في برلين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »