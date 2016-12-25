تحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود

موسكو 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز وسكاي نيوز عربية) - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر لم تحدده أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع من طراز تو-154 اختفت من على شاشات الرادار فوق البحر الأسود وعلى متنها 91 شخصا قد تحطمت.

وذكرت الوكالة أن فريق إنقاذ روسيا حدد موقع تحطم الطائرة في البحر الأسود قرب ساحل سوتشي.

وفي وقت سابق ذكرت وكالات أنباء روسية أخرى أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها مباشرة من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

ونقلت سكاي نيوز عربية أن فرقة بالطائرة الروسية المنكوبة كانت ستحيي الأعياد في حميميم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن أفرادا من فرقة ألكسندروف الموسيقية، التابعة للجيش الروسي، كانت على متن الطائرة، وكانت تستعد للمشاركة في احتفالات رأس السنة في القاعدة العسكرية قرب اللاذقية.