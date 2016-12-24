"طرق دبي" ترسي عقد مشروع بوابة حتا

اعتمد مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين ترسية عقد مشروع تنفيذ بوابة حتَّا التي تعد عملاً فنياً يضفي لمسة جمالية على مدخل المنطقة التي تحتضن العديد من المعالم السياحية والتاريخية والطبيعية.

حيث سيتم البدء في تنفيذ البوابة خلال شهر فبراير المقبل ويتوقع الانتهاء من المشروع في غضون ستة أشهر من بدء تنفيذه.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، بهذه المناسبة قال سعادة مطر الطاير: يتميز مشروع بوابة حتّا بتصميمه الفريد الذي يعكس هوية منطقة حتَّا وعناصر بيئتها بصورة حديثة ومبتكرة حيث رُوعي في التصميم أن يعبر عن جمالية المكان بجباله وتكويناته الصخرية المميزة وعكسها بصورة إبداعية على شكل أعمدة متتالية ومختلفة التشكيل والارتفاع لتعبر عن السمات البيئية للمنطقة ويرمز الشكل العمودي المرتفع لصلابة وشموخ جبال حتا بحيث يترك اثرا كبيرا في نفوس الزوار.

وأوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع في منطقة حتّا حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية بتنفيذ طريق استراتيجي يربط دبي بمنطقة حتّا عبر منطقة لهباب وتقدر تكلفة الطريق الواقع في إمارة دبي بنحو 54 مليون درهم كما ستقوم الهيئة خلال العامين القادمين بتصميم وتنفيذ طرق سكنية في شعبية "مَكَن" ومنطقة الكسارات بحتا بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون درهم مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل مستقبلا تطوير البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالطرق والنقل بما يدعم خطط التنمية المستقبلية بمنطقة حتّا.

وأكد الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير وتحسين شبكة الطرق لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في منطقة حتا لمواكبة الخطة التنموية الشاملة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد نفذت في السنوات السابقة حزمة من مشاريع الطرق في حتا بطول إجمالي يقارب 150 كيلومتر لخدمة الحركة التنموية في حتَّا وربطها بالمناطق المجاورة كما قامت بإعادة تأهيل سد جيما ونفذت الهيئة في العام الجاري أعمال صيانة طريق جيما ــ الفي، وتم تنفيذ 50 بالمئة من الطرق بين المزارع الرئيسة لتسهيل حركة تنقل السكان وفي مجال النقل وفرت هيئة الطرق والمواصلات محطة وخدمة نقل الركاب بحافلات المواصلات العامة بين حتّا ودبي ويقدر عدد مستخدمي هذه الخدمة بنحو 250 ألف راكب سنوياً، وتم أيضاً توفير مكتب لتقديم خدمات مركبات الأجرة في المنطقة ويجري العمل حالياً لتوفير مركبات أجرة لنقل الحالات التي لا تتطلب مركبات اسعاف من مستشفى حتا الى مستشفيات دبي.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي هي إحدى الجهات الرئيسة المشاركة في تنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتَّا والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار درهم وتهدف إلى تعزيز قدرات المنطقة الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة جاذبيتها كوجهة سياحية لاسيما في مجال السياحة البيئية.