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مواصلات

"طرق دبي" تزيد عدد بوابات الدخول لمحطة الخليج التجاري لمترو دبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
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"طرق دبي" تزيد عدد بوابات الدخول لمحطة الخليج التجاري لمترو دبي

أضافت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات (6) بوابات دفع تعرفة مترو دبي في محطة الخليج التجاري ليصبع العدد (10) بدلا من (4) وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمة التنقّل بالمترو في إمارة دبي بما ينسجم مع التطور العمراني والنمو السكاني في الإمارة.

 

كما تأتي هذه الخطوة في وقت ستشهد وسائل النقل الجماعي عموما ومترو دبي على وجه الخصوص طلبا استثنائيا من قبل الزائرين والسائحين في دبي وخاصة في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة الدائم لإسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع وإرضائهم من خلال توفير وسائل نقل متطوّرة وآمنه وسريعة يستطيعون من خلالها التحرّك في الإمارة لأداء أعمالهم والتزاماتهم اليومية والتمتّع بالتنقل في المترو والترام وغيرها من وسائل النقل الجماعي.

 

 

وبلغ عدد الركاب الذي استخدموا بوابات الدخول لمحطة الخليج التجاري خلال شهر نوفمبر من العام الجاري (506) آلاف و(345) راكبا، فيما بلغ عدد الركاب الذين استخدموا بوابات الخروج في المحطة خلال الشهر ذاته (502) ألف و(572) راكبا.

 

وقال المظرّب: يُعَدُّ مشروع مترو دبي ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية بمستوى عالمي متطوّر، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتلعب دورا محوريا وحاسما في منظومة النقل الجماعي لتحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة. كما يُعتَبَرُ المترو العمود الفقري لنظام المواصلات، الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر تنقل سهل وآمن للركاب، كما تتميّز مرافق المترو بمستوى عالمي من الرقي والفخامة. 

 

وأضاف: "يسهم المترو كذلك في توفير نظام نقل متكامل، وقادر على مواكبة حركة التنمية الشاملة، التي تشهدها إمارة دبي، وتلبية الطموحات المستقبلية للإمارة، كما يعد ترجمةً صادقة لخطة دبي الاستراتيجية بشكل عام، وقطاع البنية التحتية والبيئة بشكل خاص، المتمثلة في تحقيق انسيابية التنقل، وتحسين مستويات السلامة، وجعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل للتنقل، مؤكداً أن تشغيل مترو دبي بهذه الكفاءة العالية يعد إنجازاً جيداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي تحققها إمارة دبي، حيث تجاوزت نسبة التزام المترو بجدول مواعيد الرحلات 99% وهي نسبة عالية."

 

 

وأشار المظرّب إلى أن مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نقل أكثر من (178) مليون راكب في العام 2015.

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