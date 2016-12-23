السعودية تتوعد الأجانب العاملين في شركات تطبيقات توجيه المركبات بالخروج النهائي

توعدت هيئة النقل العام السعودية الوافدين الأجانب الذين يعملون في شركات تطبيقات توجيه المركبات بإيقاف الخدمات والخروج النهائي من المملكة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، حذرت هيئة النقل العام شركات توجيه المركبات في المملكة من عدم الالتزام بالشروط كافة والضوابط حتى لا تضطر إلى إلغاء تراخيصها وحجب تطبيقاتها.

وأكدت الهيئة أن العمل في هذه الشركات يقتصر على السعوديين فقط دون الأجانب، وأن المخالفات الحالية على العمالة الأجنبية تبلغ خمسة آلاف ريال على السائقين لممارستهم العمل دون ترخيص.

وكانت وزارة النقل قد منحت مؤخراً نحو 10 شركات (منهم أوبر وكريم) رخصاً لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية. وأكد مسؤول في الوزارة أنه تم تخصيص تقديم الخدمة بالمركبات الخاصة (أوبر وكريم) على السعوديين فقط وليس الأجانب.

وكانت وزارة النقل قد أتاحت مؤخراً الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في نشاط نقل الركاب، عبر تطبيقات الأجهزة "الهواتف الذكية". وأعلنت هيئة النقل العام أن الوافدين الأجانب ممنوع عليهم العمل في هذا المجال، واستثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبناء وأزواج السعوديات من قرار منع الوافدين من العمل فيها.