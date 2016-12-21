الاتحاد للطيران و"بريسيشن آير" التنزانية توقعان اتفاقية شراكة بالرمز

وقعت شركة " الاتحاد للطيران" و"بريسيشن آير" التنزانية اليوم اتفاقية شراكة بالرمز لتضع الاتحاد رمزها " EY " على رحلات "بريسيشن آير" بين دار السلام وكليمنجارو وموانزا ومتوارا ونيروبي وزنجبار وبيمبا بجانب نيروبي وكليمنجارو وزنجبار.

كما تضع "بريسيشن آير" رمزها "PW" على الرحلات اليومية للاتحاد بين دار السلام وأبوظبي بما يعزز الروابط بين منطقة شرق أفريقيا ودولة الإمارات.

وقال كيفن نايت رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط في الاتحاد للطيران، إن الاتفاقية الجديدة للشراكة بالرمز تجسد الطموحات المتنامية للاتحاد للطيران لتعزيز عملياتها التشغيلية على امتداد منطقة شرق أفريقيا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

من جانبها قالت ساودا راجابو المديرة الإدارية للمجموعة والرئيسة التنفيذية لشركة بريسيشن آير للخدمات، إن الشراكة الجديدة تجعل السفر أكثر سهولة للمسافرين من مختلف أنحاء شبكة وجهات الشركة إلى أبوظبي مع رحلات الربط السلسة منها إلى ما يزيد عن 100 وجهة ضمن شبكة الاتحاد للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا بجانب الأميركيتين.

وتشغل الاتحاد للطيران رحلات منتظمة إلى 10 وجهات في أفريقيا تشمل جوهانسبرغ ونيروبي وعنتيبي ودار السلام والخرطوم والدار البيضاء والرباط ولاغوس والقاهرة و"ماهي" في سيشل.