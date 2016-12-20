شرطة عجمان توقف خدمة تجديد المركبات بمراكز الخدمة وتستبدلها بالذكية بداية يناير القادم

ستقوم إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان اعتبارا من اول يناير القادم بإيقاف خدمة تجديد المركبات عبر مراكز الخدمة و استخدام الخدمات الذكية لإنجاز معاملات المركبات عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI والبوابة الاتحادية "مركبتي".

وذكر الرائد يحيى خلف المطروشي رئيس قسم ترخيص الاليات ان القيادة العامة لشرطة عجمان و دعماً منها للتوجه الحكومي في التحول الذكي قامت بتسويق الخدمات المرورية وتثقيف و تدريب الجمهور لتسهيل استخدام الخدمات الذكية لإنجاز معاملات المركبات على تطبيق وزارة الداخلية MOI والبوابة الاتحادية /مركبتي/ من خلال إعداد منصات خاصة للتعريف بالخدمات الذكية وورش عمل ووسائل النشر والتسويق.

مشيرا الى أنه تقرر إيقاف خدمة تجديد المركبات عبر مراكز الخدمة في الاول من يناير القادم و ذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف الرائد يحيى خلف المطروشي أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في عجمان ومنذ بدء إطلاق الخدمات الذكية للمركبات على تطبيق /MOI/ والبوابة الاتحادية للمركبات عام 2014 وضعت خطة متكاملة ذات مراحل محددة لتعريف وتدريب الشركات و الأفراد لاستخدام الخدمات الذكية في إنجاز معاملات ترخيص المركبات والسائقين.