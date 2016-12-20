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شركة الاتحاد للطيران تقلص آلاف الوظائف

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
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شركة الاتحاد للطيران تقلص آلاف الوظائف

أعلنت شركة الاتحاد للطيران -ومقرها أبوظبي- أنها ستقلص الوظائف في جميع وحدتها، لافتة النظر إلى الضغوط التي تمر بها الشركات في دول الخليج العربي، للتكيف مع النمو المتباطئ بعد سنوات من التوسع الضخم.

 

وذكرت وكالة بلومبرج أمس الإثنين إن الشركة الإماراتية ستقوم بالبدء في "المراجعات التنظيمية وإعادة الهيكلة" من أجل "تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية والإيرادات"، وفقاً للمتحدث الرسمي للشركة.

 

وبدأ تقليص الوظائف في الأسابيع القليلة الماضية، وسيشمل ما بين ألف إلى 3 آلاف وظيفة.

 

وكانت الشركة ضاعفت طاقمها الوظيفي إلى ما يصل إلى 20292 في السنوات الثمانية الماضية، وذلك لتوسع أسطولها إلى 122 طائرة من أصل 42 طائرة.

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