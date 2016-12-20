"دبي الجنوب" تحتضن أكبر مبنى للطيران الخاص في العالم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان،أمس، رسمياً، مبنى الطيران الخاص الأكبر عالمياً في منطقة الطيران بدبي الجنوب، وتفقدوا المبنى وصالات المسافرين الخاصة والسوق الحرة ومركز الجمارك والشرطة والهجرة والجوازات في المبنى.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد عقب افتتاح المنشأة: «يشكل الافتتاح الرسمي لمبنى الطيران الخاص بمنطقة الطيران في دبي الجنوب خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح عاصمة صناعة الطيران في العالم، كما يأتي أيضاً انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به منطقة الطيران في دبي الجنوب كمنصة متكاملة ومجهزة بأحدث البنى التحتية والمنشآت عالمية المستوى، وستعمل هذه المنشأة على إرساء معايير جديدة في الفخامة والخدمات المتميزة للمسافرين عالمياً».

وحسب صحيفة البيان، أضاف سموه: «أضحى من الضروري الاستمرار في رفع مستويات الفخامة في قطاع الطيران الخاص، وتقديم خدمات استثنائية لكبار الشخصيات من شأنها أن تثري تجربة السفر الخاص في دبي، مشيرا الى أن دولة الإمارات تمتلك سمعة كبيرة ومشهوداً لها في مجال خدمات الطيران الفخم والراقي على الصعيد العالمي.

ووصف سموه الحدث بأنه جاء في نهاية عام استثنائي لدبي الجنوب، شهدت من خلاله تحقيق العديد من الإنجازات، ليكون افتتاح مبني الطيران الخاص بمثابة «دُرَّة التاج» على رأس عام حافل بالمشاريع الضخمة ومحطة بارزة في تاريخ دبي الجنوب، ويعطي دفعة للمدينة الناشئة خلال الأعوام المقبلة أن تكون أكثر عزماً على مواصلة التميز والتفرد الذي حققته.

من جانبه، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران ودبي الجنوب في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن إجمالي الاستثمارات في مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب بلغت ما يقارب 100 مليون درهم والتي تتضمن المبنى والبنية التحتية والمرافق التابعة من الشارع العام إلى المبنى ومواقف الطيارات.

وأضاف أنه تم انتقال غالبية عمليات الطيران الخاص من مطار دبي الدولي إلى مبنى الطيران الخاص الجديد في دبي الجنوب، لكن لاتزال بعض الرحلات مسيرة من دبي الدولي، كما تسير 4 شركات طيران خاص رحلاتها من المبنى الجديد وهي «جيتكس» و «جيت افييش» و«فالكون» و «إكزيكيوجيت» إلى جانب «الفطيم دي سي افييشين» في مبنى منفصل في الجهة المقابلة.





وتوقع الزفين أن يشهد مبنى الطيران الخاص ما يقارب 14 ألف رحلة جوية خلال عام 2017، لاسيما أنه سجل ما يقارب ألف رحلة جوية منذ إطلاق أول طائرة في إبريل/ نيسان الماضي، مشيراً إلى أن المبنى الجديد سيساهم في تحفيز قطاع الطيران الخاص في دبي.

وعن توقيت افتتاح المبنى الخاص، قال الزفين إن افتتاح المبنى في هذا التوقيت لا يشكل أي قلق وسط الظروف المتباينة التي يشهدها القطاع ويعود هذا الأمر إلى عاملين أساسين، الأول أن الحقيقة تتوجب علينا الانتقال من مطار دبي الدولي بسبب محدودية السعة في المطار، أما العامل الثاني فيعود إلى كون هذا المبنى عاملاً محفزاً لنمو القطاع في هذا الجزء من العالم، وخاصة مع اقتراب دبي «إكسبو 2020».





وأشار الزفين إلى أن العديد من مشغلي الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط يودون تسيير رحلاتها من هذا المبنى مع إبقاء مركز عملياتها في مكان آخر، ولهذا نرى نموا في الأسواق، ولفت إلى أن هناك طلباً قوياً على خدمات الطيران الخاص لاسيما أن المشغلين في المبنى يسجلون أداءً قوياً في أعمالهم.

وقال إن هناك نقاشات في الوقت الحالي مع مشغلين آخرين للعمل في المبنى خلال العام المقبل، ومن بينهم مشغل رئيسي لرحلات الطيران الخاص، مضيفاً أن مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب يعد الأكبر في العالم من حيث الحجم والرفاهية. وعن توسعة مطار آل مكتوم، قال: في الوقت الحالي إننا في مرحلة التصميم والعطاءات، مشيراً إلى أن عمليات التوسعة مستمرة.

بوابة جديدة للمسافرين

يقع مبني الطيران الخاص على بعد دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، ويمتد على مساحة 5600 متر مربع، ليكون بذلك أكبر مبنى طيران خاص في العالم، وبوابة دبي الجديدة للمسافرين من كبار الشخصيات.

ويكمّل هذا المرفق العالمي المستوى باقة من الخدمات والتجارب الراقية، لتعزيز تجربة السفر المثالية، وسيقدم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مكرّس حصرياً لاستضافة رحلات الطيران الخاص لكبار الشخصيات من القطاع الخاص والعام. وتشتمل المميزات الرئيسية الأخرى في المبنى على مرافق مخصصة للجمارك والهجرة والشرطة، وصالات منفصلة لكبار الشخصيات لضمان الخصوصية الكاملة، إضافة إلى الوصول المباشر والسريع عبر مسافة قصيرة إلى ساحة المطار.

المشغلون الأرضيون



ويتضمن المبنى عدداً من المشغلين الأرضيين الذين سيوفرون صالاتهم الراقية الخاصة لتقديم خدماتهم المتخصصة لكبار الشخصيات من المسافرين كشركات «جيتكس»و«فالكون»و «جت أفييشن»، كما يضم مبني الطيران الخاص «سوق دبي الحرة» وهو متجر مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات كبار الشخصيات الذين يسافرون عبر مبنى الطيران الخاص ويتميز المتجر بتصميم داخلي فخم وتشكيلة منتجات فاخرة لتوفير تجربة تسوق استثنائية في مبني الطيران الخاص. ويقدم المبنى لزواره أيضا تجرية تسوّق فريدة تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية الفخمة التي تضم السيارات، الساعات، الدراجات وغيرها كإضافة لتجربة مميزة.

تصميم داخلي فاخر

ويعتبر المبنى تحفة معمارية صممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتميزه بتصميم داخلي فاخر صمم لتحقيقي أقصى قدر من الخصوصية والسكينة، ويرسي مبنى الطيران الخاص معايير جديدة من فخامة التصميم والأجواء الراقية واحداث ثورة في مفهوم تجربة المسافر والوصول بها لأعلى مستوياتها.