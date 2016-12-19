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مواصلات

"تاكسي دبي" تستقبل طلبات حجز خدماتها من خارج الدولة بنظام ذكي

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
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"تاكسي دبي" تستقبل طلبات حجز خدماتها من خارج الدولة بنظام ذكي
الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي

وقعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة إلكترونية مع شركة كارترولر لنقل الركاب، وذلك ضمن خطة المؤسسة للبدء في شراكات جديدة تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتوسيع النطاق التجاري لتاكسي دبي عالميا، فضلا عن تعزيز الغاية الاستراتيجية الرابعة لهيئة الطرق والمواصلات " انسيابية التنقل للجميع"، الرامية إلى تطوير وتحسين شبكة نقل آمنة ومستدامة.

 

وقال الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، بأن هذه الاتفاقية تتيح لمؤسسة تاكسي دبي استقبال طلبات من خارج دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق محرك النظام الذكي لشركة كارترولر، ويتم ذلك بإجراء حجوزات مسبقة يتم دفع قيمتها من خلال النظام الخاص بالشركة، وربطه بنظام حجوزات مؤسسة تاكسي دبي، وإن شركة كارترولر(Cartrawler) هي شركة إيرلندية مختصة بعمليات نقل الركاب، ومنتشرة في شتى أنحاء العالم، وتخدم أكثر من 8 ملايين متعامل يوميا في 147 دولة.

 

وأضاف، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،  "يتمثل الهدف الأساسي للاتفاقية في تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال رسم إطار علاقات شراكة عالمية لتعزيز وسائل النقل والارتقاء باسم مؤسسة تاكسي دبي عالميا لخدمة شريحة واسعة من الزوار القادمين إلى إمارة دبي، وإن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تدعم التحول الإلكتروني والذكي في هيئة الطرق والمواصلات بهدف تحقيق السعادة للمتعاملين والمقيمين في إمارة دبي".

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