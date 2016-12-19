Arabian business
مواصلات

طيران الإمارات تستخدم طائرات الإيرباص A380 على رحلاتها إلى المغرب

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
طيران الإمارات تستخدم طائرات الإيرباص A380 على رحلاتها إلى المغرب
اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2017

أعلنت طيران الإمارات، الحائزة على جائزة أفضل ناقلة في العالم لعام 2016 ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية، عن اعتزامها استخدام طائرات الإيرباص A380 على رحلاتها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2017، لتصبح بذلك أول رحلة طيران تجارية بطائرات الإيرباص A380 إلى المغرب وشمال أفريقيا.

 

وستستخدم طيران الإمارات طائرات الإيرباص A380 العملاقة، التي تحظى بشعبية واسعة بين المسافرين، وتعد بمثابة أيقونة أسطول الناقلة، بدلاً من طائرات البوينغ 777-300 ئي آر التي تستخدمها حالياً على خط دبي- الدار البيضاء، ما يتيح تحقيق زيادة مهمة في السعة المقعدية عبر الدرجات الثلاث، إلى جانب منح المسافرين على هذا الخط فرصة التمتع بتجربة سفر أكثر تميزاً.

 

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يتيح استخدام طائرات الإيرباص A380 زيادة إجمالي عدد المقاعد المتاحة على هذا الخط بمقدار 1834 مقعداً كل أسبوع، ما يلبي الطلب المتنامي من قطاع السفر. 

 

ويمكن للمسافرين من الدار البيضاء إلى دبي متابعة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، شرق آسيا وأستراليا، مع إمكانية متابعة سفرهم على متن الإيرباص A380 أيضاً، حيث تستخدم الناقلة هذه الطائرات على رحلاتها إلى وجهات عديدة ضمن هذه المناطق، منها الكويت، المملكة العربية السعودية، الدوحة، بكين، شنغهاي، جوانزو، هونغ كونغ، سيدني، بريسبين و بيرث.

 

 

كما ستتيح خدمة الإيرباص A380 خيارت سفر مرنة للمسافرين إلى المغرب من مختلف محطات شبكة رحلات طيران الإمارات،  خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية و الشرق الأقصى، فضلاً عن محطاتها في الهند وأستراليا.

 

وقد باتت الدار البيضاء واحدة من أكثر الوجهات شعبية ضمن شبكة طيران الإمارات، حيث شهدت نمواً مطرداً منذ إطلاق أولى رحلات الناقلة إليها في مارس 2002. ففي عام 2015 وحده، نقلت الإمارات أكثر من 260,000 مسافر وأكثر من 10,000 طن من الشحنات بين الدار البيضاء ودبي، الأمر الذي ساهم في تنشيط حركة السياح ورجال الأعمال بين المدينتين.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: طيران الإمارات تقدم أطباقاً خاصة لركابها في موسم العطلات

مجلس إدارة الاتحاد للطيران الإماراتية يوافق على إنشاء شركة طيران مشتركة مع توي إيه.جي

المنافسة تدفع شركات الطيران الإماراتية إلى "حرق الأسعار"

"إيرباص ايه 380" العملاقة لطيران الإمارات تزهر في دبي "ميراكل غاردن"

تعليقات

المزيد في مواصلات

الاتحاد للطيران و"بريسيشن آير" التنزانية توقعان اتفاقية شراكة بالرمز

الاتحاد للطيران الإماراتية تراجع استراتيجية الاستثمار في شركات الطيران الأوروبية

شرطة عجمان توقف خدمة تجديد المركبات بمراكز الخدمة وتستبدلها بالذكية بداية يناير القادم

شركة الاتحاد للطيران تقلص آلاف الوظائف

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محمد بن زايد يصدر قراراً باعتبار قطع أراضي "أبوظبي للموانئ" منطقة حرة

البحرين تلغي نظام الكفيل في أبريل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »