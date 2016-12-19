طيران الإمارات تستخدم طائرات الإيرباص A380 على رحلاتها إلى المغرب

أعلنت طيران الإمارات، الحائزة على جائزة أفضل ناقلة في العالم لعام 2016 ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية، عن اعتزامها استخدام طائرات الإيرباص A380 على رحلاتها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2017، لتصبح بذلك أول رحلة طيران تجارية بطائرات الإيرباص A380 إلى المغرب وشمال أفريقيا.

وستستخدم طيران الإمارات طائرات الإيرباص A380 العملاقة، التي تحظى بشعبية واسعة بين المسافرين، وتعد بمثابة أيقونة أسطول الناقلة، بدلاً من طائرات البوينغ 777-300 ئي آر التي تستخدمها حالياً على خط دبي- الدار البيضاء، ما يتيح تحقيق زيادة مهمة في السعة المقعدية عبر الدرجات الثلاث، إلى جانب منح المسافرين على هذا الخط فرصة التمتع بتجربة سفر أكثر تميزاً.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يتيح استخدام طائرات الإيرباص A380 زيادة إجمالي عدد المقاعد المتاحة على هذا الخط بمقدار 1834 مقعداً كل أسبوع، ما يلبي الطلب المتنامي من قطاع السفر.

ويمكن للمسافرين من الدار البيضاء إلى دبي متابعة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، شرق آسيا وأستراليا، مع إمكانية متابعة سفرهم على متن الإيرباص A380 أيضاً، حيث تستخدم الناقلة هذه الطائرات على رحلاتها إلى وجهات عديدة ضمن هذه المناطق، منها الكويت، المملكة العربية السعودية، الدوحة، بكين، شنغهاي، جوانزو، هونغ كونغ، سيدني، بريسبين و بيرث.

كما ستتيح خدمة الإيرباص A380 خيارت سفر مرنة للمسافرين إلى المغرب من مختلف محطات شبكة رحلات طيران الإمارات، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية و الشرق الأقصى، فضلاً عن محطاتها في الهند وأستراليا.

وقد باتت الدار البيضاء واحدة من أكثر الوجهات شعبية ضمن شبكة طيران الإمارات، حيث شهدت نمواً مطرداً منذ إطلاق أولى رحلات الناقلة إليها في مارس 2002. ففي عام 2015 وحده، نقلت الإمارات أكثر من 260,000 مسافر وأكثر من 10,000 طن من الشحنات بين الدار البيضاء ودبي، الأمر الذي ساهم في تنشيط حركة السياح ورجال الأعمال بين المدينتين.