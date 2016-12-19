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مواصلات

خطوط "سيتشوان" الصينية تسير رحلات مباشرة الى مطار دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
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خطوط "سيتشوان" الصينية تسير رحلات مباشرة الى مطار دبي

رحبت مؤسسة مطارات دبي بوصول أول رحلة مباشرة تابعة لخطوط "سيتشوان" الصينية قادمة من مطار تشنغدو شوانغليو الدولي في الصين.

 

وتسير الناقلة رحلتين أسبوعيا عبر مبنى الكونكورس دي في مطار دبي الدولي للربط بين مدينة دبي والمدن الصينية على طائرات من طراز ايرباص ايه 330، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

كانت الناقلة قد بدأت تسيير رحلاتها عبر مطار دبي الدولي في سبتمبر 2015 برحلتين أسبوعيا ولكن عن طريق مطار ينشوان هدونج الدولي والرحلة المباشرة من مطار تشنغدو شوانغليو الى دبي ستتيح المزيد من فرص التواصل السياحي والتجاري بين دبي والصين نظرا للأهمية التي يتمتع بها هذا المطار على صعيد تزويد العاصمة الصينية بكين بالمزيد من الفرص السياحية والتجارية.

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