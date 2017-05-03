ماستركارد تفتتح مكتبها الأول في مملكة البحرين

أعلنت ماستركارد، عن افتتاح أول مكتب لها في مملكة البحرين. وتأتى هذه الخطوة ضمن إطار التزامها الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تطوير السوق المحلية إلى جانب المضي في توفير الدعم لشركاء الأعمال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبهذه المناسبة، نظّمت ماستركارد حدثاً خاصاً جمع كافة الجهات المعنية بنشاط الشركة في البحرين، حيث شهدت الفعالية مشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بمن في ذلك راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا، فضلاً عن مجموعة من العملاء المحليين من البنوك ومسؤولين رفيعي المستوى، تقدمهم سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

وقال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتلك ماستركارد تاريخاً طويلاً وغنياً من النشاط التجاري في البحرين، ومن شأن افتتاح أول مكتب خاص للشركة في المملكة أن يعزز من حضورنا القوي في السوق، سيما وقد أصبحنا أقرب لشركائنا المحليين من أي وقت مضى. لدينا استراتيجية قوية للنمو والتوسع في المنطقة، ويعد تأسيس حضورنا الرسمي ركناً أساسياً يسهم في تلبية احتياجات عملائنا بصورة أفضل وفقاً لطبيعة الأسواق التي نتواجد فيها. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا المحلية والعالمية وقدراتنا على الابتكار بغية طرح تقنيات دفع عالمية المستوى في هذا السوق بالتعاون مع شركائنا".

وأضاف خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: "بوصفها مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة، فإن البحرين تسير بخطى واثقة لتصبح مركزاً محورياً لمجال التكنولوجيا المالية، ونسعى من خلال منتجاتنا المصممة خصيصاً وحلول المدفوعات، إلى المضي في لعب دور فاعل في دفع عجلة النمو والتطوير لقطاع المدفوعات في المملكة مستقبلاً".

ومن جانبه، قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "شهد قطاع الخدمات المالية في المملكة تطوراً كبيراً ليلبي احتياجات المنطقة، وساهم في هذا التطور البيئة الداعمة والأطر التنظيمية المتقدمة والحوكمة السليمة، إلى جانب ما تتميز به مملكة البحرين من تاريخ حافل كمركز مالي إقليمي. وصرنا نرى العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع، وبالأخص النمو السريع في مجال التكنولوجيا المالية، وبالتالي فنحن سعداء بقرار شركة ماستركارد في البحرين، وما تقدمه من حلول جديدة للمدفوعات في السوق".



