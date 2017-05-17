"غرين لاين إنتيريورز" تفوز بعقدي ميلينيوم باي فيو وجوهرة الخور بقيمة 130 مليون درهم

فازت شركة "غرين لاين إنتيريورز" التابعة لمجموعة "غرين لاين"، بمشروعين جديدين في دبي، وهما فندق "ميلينيوم باي فيو" بمنطقة الخليج التجاري و "جوهرة الخور" في ديرة.

وتصل قيمة العقدين إلى 130 مليون درهم. وبذلك ستقدم هذه الشركة تصاميمها الداخلية العريقة المتميزة، ومنتجاتها عالية الجودة، وخدماتها المهنية المتكاملة، لقطاعي الضيافة والسكن، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاستقبال معرض "إكسبو 2020".

وقال سمير بدرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "غرين لاين إنتيريورز": "إن جميع أعمال شركتنا مستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي ترتكز على ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للتميز من جميع مناحي الحياة. وتتمتع شركتنا بسجل حافل في تقديم الخدمات المتخصصة عالية الجودة، وتقديم منتجات فريدة من نوعها، وطويلة الأمد متناهية الدقة في التنفيذ. ومن خلال توظيف خبراتنا الواسعة في هذه المشاريع، نفخر بالإسهام في ازدهار مدينة دبي ونموها المتواصل".

ويشمل عقد العمل لفندق "ميلنيوم باي فيو" من فئة 5 نجوم على اعمال كافة اشكال الديكور الداخلي في 218 غرفة. ويجري العمل في المشروع حاليًا، ليوفر فندق "ميلينيوم باي فيو" مستوى جديدًا من الضيافة الفاخرة في منطقة الخليج التجاري التي تعتبر واحدة من المناطق الأكثر حيوية في دبي. وفي مشروع "جوهرة الخور" الذي يضم أربعة مبان سكنية تقع بين جسر آل مكتوم والجسر العائم في ديرة، ستكون شركة "غرين لاين إنتيريورز" مسؤولة عن الأعمال الشاملة للديكور الداخلي والمفروشات في 333 شقة مفروشة. وحال إنجازها، ستوفر هذه الشقق للمستأجرين تشطيبات راقية وعالية الجودة. يشار إلى أن شركة "غرين لاين إنتيريورز" تأسست في العام 1976، وواصلت نموها منذ ذلك لتصبح شبكة من الشركات المنتشرة مكاتبها في 10 مدن في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة في قطاعي الضيافة والسكن، وشاركت مع عدد من أفضل شركات تشغيل وإدارة الفنادق في العالم لتقديم سلسلة من المشاريع الكبيرة التي تدل على تفوّق هذه الشركة، وما تمتاز به من قدرات حرفية فائقة، مع التزامها بأعلى مستويات الجودة.



