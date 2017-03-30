معرض "التصفيات الكبرى" بدبي يشهد إقبالا كبيرا

تدفق آلاف المتسوقين إلى معرض "التصفيات الكبرى" مع انطلاق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي اليوم ليقتنصوا فرصة شراء منتجات لأكثر من /100/ علامة تجارية تقدم خصومات تصل إلى /80/ في المائة لمدة ثلاثة أيام.
وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ـ التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" ـ المعرض بمشاركة من مجموعات أعمال رائدة مختصة بالبيع بالتجزئة.
وأوضح سعيد محمد معصم الفلاسي المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، في تصريح صحافي له اليوم أن هذا العدد الكبير من المتسوقين في اليوم الأول لافتتاح المعرض يعد مؤشرا على الشهرة والثقة الكبيرة التي اكتسبها هذا الحدث المهم لدى المتسوقين.
وتوجه بالشكر للجهات المشاركة من قطاع التجزئة على تعاونهم ودعمهم المستمر لانجاح المعرض باعتباره أحد الأحداث المهمة لتقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.
ويمكن لزوار المعرض ربح عدة جوائز يومية حيث سيتم اختيار فائزين اثنين يوميا يحصل كل منهما على خمسة آلاف درهم لمدة ثلاثة أيام كما ستتاح فرصة أمام المتسوقين لربح "الجائزة الكبرى" وهي عبارة عن سيارة جيب رانجلر الرياضية وذلك عند انفاق /300/ درهم لدى المحلات المشاركة وتتضاعف فرص الربح عند استخدام بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني راعي المعرض.المزيد من أخبار الإمارات
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