Arabian business
تجزئة

معرض "التصفيات الكبرى" بدبي يشهد إقبالا كبيرا

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
معرض "التصفيات الكبرى" بدبي يشهد إقبالا كبيرا

تدفق آلاف المتسوقين إلى معرض "التصفيات الكبرى" مع انطلاق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي اليوم ليقتنصوا فرصة شراء منتجات لأكثر من /100/ علامة تجارية تقدم خصومات تصل إلى /80/ في المائة لمدة ثلاثة أيام.

 

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ـ التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" ـ المعرض بمشاركة من مجموعات أعمال رائدة مختصة بالبيع بالتجزئة.

 

 

وأوضح سعيد محمد معصم الفلاسي المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، في تصريح صحافي له اليوم أن هذا العدد الكبير من المتسوقين في اليوم الأول لافتتاح المعرض يعد مؤشرا على الشهرة والثقة الكبيرة التي اكتسبها هذا الحدث المهم لدى المتسوقين.

 

 

وتوجه بالشكر للجهات المشاركة من قطاع التجزئة على تعاونهم ودعمهم المستمر لانجاح المعرض باعتباره أحد الأحداث المهمة لتقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

 

 

ويمكن لزوار المعرض ربح عدة جوائز يومية حيث سيتم اختيار فائزين اثنين يوميا يحصل كل منهما على خمسة آلاف درهم لمدة ثلاثة أيام كما ستتاح فرصة أمام المتسوقين لربح "الجائزة الكبرى" وهي عبارة عن سيارة جيب رانجلر الرياضية وذلك عند انفاق /300/ درهم لدى المحلات المشاركة وتتضاعف فرص الربح عند استخدام بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني راعي المعرض.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

جديد التقنية: إطلاق أجهزة هونر في معرض جيتكس شوبر

جيتكس شوبر الربيع ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي

المؤسسات والهيئات الإماراتية تستعد للمشاركة في معرض إكسبو 2017 لطاقة المستقبل

تمديد ساعات عمل "مترو دبي" لاستيعاب زوار "جيتكس شوبر"

تعليقات

المزيد في تجزئة

ماركة تعلن عن خسارة تشغيلية بقيمة 26.6 مليون درهم

"MallfortheWorld.com" تنطلق في الشرق الأوسط

إغلاق متجر هايبر باندا الوحيد في دبي فيستيفال سيتي

"اقتصادية دبي" تضبط 3 مليون قطعة مقلدة لـ 30 علامة تجارية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ملكة الفادو تحيي حفل "ماريزا في أبوظبي"

السعودية تدرس تغييرات بهيكل أول صكوكها الدولارية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »