ماركة تعلن عن خسارة تشغيلية بقيمة 26.6 مليون درهم

أعلنت ماركة، عن نتائجها المالية المدققة للعام 2016 بالكامل. وخلال الاثنى عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2016، سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 294 مليون درهم، بزيادة قدرها 36.89% عن نتائج العام 2015 بأكمله.

وتعكس النتائج التي كشفت عنها اليوم خسارة تشغيلية بقيمة 26.6 مليون درهم للعام 2016، في حين أعلنت الشركة عن خسارة صافية بقيمة 150 مليون درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى استهلاك الأصول الثابتة، وخدمة الدين وانخفاض قيمة الشهرة التي نجمت عن مختلف عمليات الاستحواذ طوال السنوات السابقة.

وقال خالد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة ماركة: "كان 2016 عامًا صعبًا للغاية بالنسبة إلى قطاع التجزئة في المنطقة، ولاسيما خلال الربع الأخير من العام. وخلال العام ذاته، قمنا بتطبيق برنامج داخلي صارم لمراقبة جميع التكاليف في الشركة، وسيستمر العمل بهذا البرنامج خلال العام الجاري 2017، وسيكون تركيزنا الاستراتيجي منصبًا على بناء قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، والعمل على بناء شركة عالمية المستوى تتخذ من قطاع التجزئة محور تركيز لها".

وأضاف المهيري: "على الرغم من النتائج التي تم الإعلان عنها اليوم، نعرب عن سعادتنا البالغة إزاء نتيجة عملية إعادة الهيكلة التي استهدفت قسم الضيافة، وما أظهره من قدرة على الصمود في بيئة العمل الصعبة السائدة في الوقت الراهن، ليتمكن من الوصول إلى وضع جيد للغاية، يؤهله لتحقيق النمو في المستقبل. ويبدو العام الجاري 2017 مبشرًا لماركة، خاصة بالنسبة إلى علاماتها التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات، فضلاً عن إطلاقنا لخطة توسع طموحة تشتمل على افتتاح فروع جديدة والدخول في اتفاقيات امتياز في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتدير ماركة وهي أول شركة مدرجة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة،حاليًا 47 متجرًا للضيافة والأزياء والجمال والرياضة في جميع أنحاء المنطقة.