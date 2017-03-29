إغلاق متجر هايبر باندا الوحيد في دبي فيستيفال سيتي

ستغلق متاجر هايبر بنده أبوابها في دبي بعد أكثر من عقد من الزمن على افتتاحه في فيستيفال سيتي مول، وأكد مندوب خدمة زبائن في المتجر لصحيفة ناشونال إن تخفيضات نهاية العمل ستبدأ هذا الأسبوع، ولفتت الصحيفة أن قرابة 400 شخص يعمل حاليا في متجر هايبر بندة الوحيد في الإمارات والذي افتتح سنة 2006 بمساحة 175 ألف قدم مربع.

وتتعرض تجارة التجزئة لضغوط بسبب التجارة الإلكترونية وقوة الدولار وضعف النمو الاقتصادي وكانت مجموعة صافولا السعودية التي تملك متاجر بندة قد أعلنت هذا الشهر عن خسارتها 451.3 مليون ريال خلال العام الماضي 2016، بواقع 0.85 ريال خسارة للسهم الواحد. وأبلغت صافولا إدارة سوق تداول اليوم الخميس 16 مارس 2017، بأن أرباحها الإجمالية تراجعت 11.72% لتسجل 4.436 مليار ريال، وحققت ربحا تشغيليا قدره 832.4 ريال، بانخفاض 53.38% مقارنة بعام 2015.

أرجعت المجموعة التي تعمل بقطاع الأغذية، النتائج السيئة إلى تسجيل بنود غير متكررة خلال العام الماضي، تمثلت في انخفاض قيمة بعض الأصول، وانخفاض قيمة شهرة متعلقة بعمليات شركة صافولا للأغذية في مصر ،حيث بلغ إجمالي تلك الإنخفاضات 302 مليون ريال، بلغ أثرها السلبي الصافي على نتائج المجموعة 245 مليون ريال.

كما بلغت تكلفة تخفيض المخزون في شركة بنده للتجزئة 377 مليون ريال، أثرت سلبا على نتائج المجموعة بقيمة 343 مليون ريال، فيما انخفضت استثمارات المجموعة غير الرئيسة بقيمة 272 مليون ريال، علاوة على هبوط حصة المجموعة في صافي الدخل من شركة زميلة. على الجانب الآخر، سجلت محموعة صافولا 265 مليون ريال ربحا رأسماليا، نتج عن بيع شركة صافولا لأنظمة التغليف خلال عام 2015، وسجلت أيضا أرباحا رأسمالية بقيمة 38.8 مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض، وتسجيل إجمالي العائد من مطالبة تأمين بمبلغ 126.5 مليون ريال خلال العام 2015.

وقالت صافولا إن هبوط إجمالي الربح جاء بسبب انخفاض هوامش الربحية في قطاع التجزئة وتكلفة تخفيض المخزون لمرة واحدة، كما ارتفعت النفقات التمويلية بسبب صعود الخسائر المترتبة عن صرف العملات، وكذلك ارتفعت الزكاة وضريبة الدخل. وأضافت المجموعة السعودية إلى الأسباب السابقة ارتفاع خسائرها من الشركة المصرية المتحدة للسكر، بسبب انخفاض أسعار صرف الجنيه أمام العملات وانخفاض هوامش الربحية، فضلا عن ارتفاع المصروفات التشغيلية بسبب التوسع ونمو عمليات قطاع التجزئة. جاءت هذه الخسائر على الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض حقوق الأقلية بجانب الأثر الإيجابي غير المتكرر البالغ 26 مليون ريال لإعادة تصنيف إحدى الشركات التابعة لشركة صافولا للأغذية بالمغرب، والتي تعمل في تصنيع وتسويق زيوت الطعام بالمغرب كعمليات مستمرة وسبق تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع.