Arabian business
تجزئة

دبي: افتتاح متجر في شارع الشيخ زايد لشركة التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
دبي: افتتاح متجر في شارع الشيخ زايد لشركة التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم

أعلن سوق.كوم، منصة التسوق الإلكتروني وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، عن إطلاق أول مركز لتجربة العملاء في شارع الشيخ زايد بدبي مما يظهر عقبات الاعتماد على التسوق الإلكتروني الصرف. وتقول الشركة إن المتجريسهل أمام الزبائن والباعة التعامل عبر المنصة في الإمارات.

يتيح المتجر الجديد التعرف على المنتجات والاطلاع عليها قبل الشراء عبر الإنترنت وحتى استلامها من المركز في موقعه الاستراتيجي بحسب قول الشركة.

ويتيح المركز للزبائن فرصة إعادة المنتجات وحتى الحصول على الخدمات التي كانت تقتصر في السابق على المنصة الإلكترونية.    

 توفر مركز خدمة "هيلب بت" الذي يمكّن العملاء من تسليم أو استلام أية إلكترونيات لتصليحها بشكل فوري، سواء تم شراؤها من سوق.كوم أو أي متجر آخر، كتغيير شاشة الهاتف المتحرك أو استبدال الكوابل. أما المهام التي تتطلب وقتاً أطول فسيجري إرسالها إلى مقر "هيلب بت" للتصليح.     يمثل المركز أيضاً امتداداً لخدمات "كيو إكسبريس"، الذراع اللوجستي لدى سوق.كوم والتي توفر خدمة التوزيع لمنصة التجارة الإلكترونية. يضاف المركز إلى السلسلة الضخمة من فروع "كيو إكسبريس" ليمنحهم سهولة استلام أو إعادة طلباتهم في موقع مركزي مريح. وبالإضافة لما سبق، أصبح البيع عبر سوق.كوم  أسرع وأسهل من أي وقت مضى، إذ يتاح للبائعين خيار تسليم طلبات المنتجات الجديدة أو استلام السلع المعادة مباشرة من مركز تجربة العملاء.     

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في تجزئة

مجموعة باريس غاليري تفتتح 30 متجرا خلال 5 سنوات

شركة المريسي للصرافة تنعي مقتل رجل الأعمال الشيخ أحمد سعيد العمودي

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني تراجع زخم نمو القطاع الخاص بدبي

35000 دولار بانتظار أفضل مدونة فيديو لعلامة يونيليفر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : الهند تحتفل بمهرجان الألوان

إطلاق صندوق الإمارات الإسلامي للأسهم الهندية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »