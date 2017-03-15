دبي: افتتاح متجر في شارع الشيخ زايد لشركة التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم

أعلن سوق.كوم، منصة التسوق الإلكتروني وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، عن إطلاق أول مركز لتجربة العملاء في شارع الشيخ زايد بدبي مما يظهر عقبات الاعتماد على التسوق الإلكتروني الصرف. وتقول الشركة إن المتجريسهل أمام الزبائن والباعة التعامل عبر المنصة في الإمارات.

يتيح المتجر الجديد التعرف على المنتجات والاطلاع عليها قبل الشراء عبر الإنترنت وحتى استلامها من المركز في موقعه الاستراتيجي بحسب قول الشركة.

ويتيح المركز للزبائن فرصة إعادة المنتجات وحتى الحصول على الخدمات التي كانت تقتصر في السابق على المنصة الإلكترونية.

توفر مركز خدمة "هيلب بت" الذي يمكّن العملاء من تسليم أو استلام أية إلكترونيات لتصليحها بشكل فوري، سواء تم شراؤها من سوق.كوم أو أي متجر آخر، كتغيير شاشة الهاتف المتحرك أو استبدال الكوابل. أما المهام التي تتطلب وقتاً أطول فسيجري إرسالها إلى مقر "هيلب بت" للتصليح. يمثل المركز أيضاً امتداداً لخدمات "كيو إكسبريس"، الذراع اللوجستي لدى سوق.كوم والتي توفر خدمة التوزيع لمنصة التجارة الإلكترونية. يضاف المركز إلى السلسلة الضخمة من فروع "كيو إكسبريس" ليمنحهم سهولة استلام أو إعادة طلباتهم في موقع مركزي مريح. وبالإضافة لما سبق، أصبح البيع عبر سوق.كوم أسرع وأسهل من أي وقت مضى، إذ يتاح للبائعين خيار تسليم طلبات المنتجات الجديدة أو استلام السلع المعادة مباشرة من مركز تجربة العملاء.