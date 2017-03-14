مجموعة باريس غاليري تفتتح 30 متجرا خلال 5 سنوات



كشفت مجموعة شركات باريس غاليري عن خطتها الخمسية (2017/2021) الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، عبر سلسلة من التوسعات الاستراتيجية المدروسة الرامية إلى افتتاح قرابة 30 متجراً لعلامات تجارية متنوعة تابعة للمجموعة. وسيرتفع بذلك إجمالي عدد متاجرها إلى 116 متجراً في العام 2021.

وذكرت المجموعة في بيان لها أن اجمالي عدد المتاجر الحالية لديها بلغ 86 متجرا تنتشر في كل من الامارات العربية المتحدة، السعودية، قطر، البحرين، عُمان، العراق وأذربيجان ودوّل أخرى.

وقالت المجموعة إن إجمالي القوى العاملة لديها بعد تنفيذ خطة التوسعات الخمسية الإقليمية المقبلة سيبلغ 5100 موظفا، فيما يبلغ اجمالي القوى العاملة لديها حالياً 3500 موظفاً، ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية مختلفة من حول العالم. وأشارت المجموعة التي تتخذ من الامارات مقراً لها إلى أن اجمالي مساحات التسوق لديها سيصل الى 3.2 مليون قدم مربع في 2021 مقارنة بحوالي مليوني قدم مربع حالياً.

وصرح محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن المجموعة وضعت منذ العام 2006 خطة تدريجية للانتقال بعلامتها التجارية من المحلية الى الإقليمية وصولاً إلى العالمية، وهو ما وضعها على قائمة متاجر السلع الفاخرة الأكثر شهرة في المنطقة والعالم، بفضل تميزها في خدمة العملاء وتقديم تجربة تسوق فريدة والحرص على توفير منتجات وخدمات عالية الجودة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن مجموعة شركات باريس غاليري سجلت منذ العام 2006، نمواً مضطرداً في أعمال التجزئة والتوزيع. وكان غرس مفهوم حوكمة الشركات في وقت مبكر من عام 2006 حاسما ومجزيا، ما جعلها تسجل نمواً ثابتاً في الإيرادات والأرباح والأصول منذ ذلك الحين.

وتتركز أعمال مجموعة شركات باريس غاليري في قطاع المنتجات الفخمة والفاخرة، وتتمتع بمجموعة واسعة من المنتجات تتضمن العطور، ومستحضرات التجميل، والساعات والنظارات والاكسسوارات والمنتجات الجلدية والأزياء، من أكثر من 800 علامة تجارية عالمية.



