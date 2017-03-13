شركة المريسي للصرافة تنعي مقتل رجل الأعمال الشيخ أحمد سعيد العمودي





وقال المدير العام لشركة المريسي للصرافة الأستاذ عادل علي عبد الله المريسي في بيان تلقته أريبيان بزنس،: اننا نشجب ونستنكر هذا العمل اللاإنساني، الذي تعدى حدود الضمير الانساني وحتى الحيواني ، فهذا السلوك المشين لا يقوم به الا من تجرد من أبسط معاني الانسانية والقيم العربية والاسلامية .



وأضاف المريسي ، ونحن على ثقة كبيرة بكفاءة الاجهزة المختصة في المملكة في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع في القريب العاجل .واشاد المريسي بمناقب الراحل كونه كان يمثل أحد الروافد الاقتصادية في المنطقة.



وختم المريسي تصريحه بالقول : رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. يشار الى أن الشيخ أحمد بن سعيد العمودي مالك شركة العمودي للصرافة قد تعرض لعملية سطو في بيته وتم قتله بطريقة اجرامية صرفة.

وأحمد سعيد العمودي، هو رجل أعمال سعودي شهير ينتمي للأسرة العمودية الحضرمية الشهيرة (أصول يمنية) وتعتبر عائلته من أكثر العائلات العربية ثراءاً.

والده سعيد العمودي كان قبل وفاته أسس شركة تحمل اسم سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة وذلك في عام 1963 ميلادي، ومن ثم توسعت أعمال والده بشكل كبير جداً حيث شملت الكثير من القطاعات في المملكة العربية السعودية.

القتيل العمودي وصفته صحيفة فوربس المتخصصة في تصنيف الأثرياء بأنه أغنى رجل في دولة إثيوبيا، كما أنه يعتبر ثاني أغنى رجل سعودي خلف الأمير الوليد بن طلال، كما صنفته بأنه ثاني أغنى رجل أسمر البشرة في العالم.

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