قطر: سباق على تخزين الطعام بعد إغلاق الحدود

يسارع المواطنون والمقيمون فى قطر إلى الأسواق والمتاجر لتخزين المواد الغذائية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر وإغلاق السعودية حدودها البرية مع قطر. وبحسب موقع " الدوحة نيوز"، ملأ المستهلكون عربات التسوق بزجاجات الحليب والماء وأكياس الأرز والبيض وغيرها في متاجر التجزئة ومحلات البقالة التي كانت أكثر ازدحاماً من المعتاد في شهر رمضان. ونقل الموقع عن أحد المقيمين في قطر قوله: "لم أرَ شيئاً كهذا من قبل، الناس يجرّون عربات كاملة من الطعام والماء".

ونقلت رويترز عن مصادر تجارية اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية أوقفتا صادرات السكر الأبيض إلى قطر بعد أن قطع البلدان العلاقات مع الدوحة وذلك في أول مؤشر على تأثر تجارة الغذاء بالأزمة الدبلوماسية. وتعتمد قطر على السعودية والإمارات في وارداتها من السكر الأبيض التي تقدر بأقل من 100 ألف طن سنويا. ويزيد الاستهلاك خلال شهر رمضان.