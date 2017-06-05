قطر: سباق على تخزين الطعام بعد إغلاق الحدود

يسارع المواطنون والمقيمون فى قطر إلى الأسواق والمتاجر لتخزين المواد الغذائية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر وإغلاق السعودية حدودها البرية مع قطر. وبحسب موقع " الدوحة نيوز"، ملأ المستهلكون عربات التسوق بزجاجات الحليب والماء وأكياس الأرز والبيض وغيرها في متاجر التجزئة ومحلات البقالة التي كانت أكثر ازدحاماً من المعتاد في شهر رمضان. ونقل الموقع عن أحد المقيمين في قطر قوله: "لم أرَ شيئاً كهذا من قبل، الناس يجرّون عربات كاملة من الطعام والماء".
ونقلت رويترز عن مصادر تجارية اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية أوقفتا صادرات السكر الأبيض إلى قطر بعد أن قطع البلدان العلاقات مع الدوحة وذلك في أول مؤشر على تأثر تجارة الغذاء بالأزمة الدبلوماسية. وتعتمد قطر على السعودية والإمارات في وارداتها من السكر الأبيض التي تقدر بأقل من 100 ألف طن سنويا. ويزيد الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وأعلنت الدوحة عن اتخاذ كل ما يلزم لضمان سير الحياة الطبيعية في البلاد رغم قرار دول الجوار قطع المواصلات معها، معتبرة أن "هذه الحملة تهدف إلى إجبار قطر على التنازل عن قرارها الوطني". وفي بيان صدر بعد اجتماع عاجل، عبّر مجلس الوزراء القطري عن استغرابه من قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، ولفت إلى أن الدول الثلاث مهّدت لقرارها بحملة إعلامية "واسعة وظالمة". وفي مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، أكد رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن قرار المقاطعة يهدف إلى "ممارسة الضغوط على قطر لتتنازل عن قرارها الوطني". وشدد على أن بلاده "ستبقى وفية لمبادئ مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".
وفيما يتعلق بقرار تلك الدول بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، قال رئيس الوزراء: "المجالان البحري والجوي سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل"، وأكد أن الدوحة اتخذت كل ما يلزم من الاحتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية.
وقالت السعودية والإمارات والبحرين إنها ستقطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري مع قطر في حين قالت مصر إنها ستغلق مجالها الجوي وموانئها البحرية أمام جميع أشكال حركة النقل القطري. ألغيت مئات الرحلات الأسبوعية لشركات طيران مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والخطوط الجوية العربية السعودية.
و قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك المصرية أوقفت بعض المعاملات مع نظيرتها القطرية. وقال مصرفيون في السعودية والإمارات إن الوضع طبيعي وإنهم لم يتلقوا أي توجيهات من البنوك المركزية بشأن العلاقات.المزيد من أخبار قطر
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
مان عائلة العطور الأولى في العالم
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس