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تجزئة

موظفان يستوليان على شرائح اتصالات وهواتف بمليوني درهم

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
موظفان يستوليان على شرائح اتصالات وهواتف بمليوني درهم

سطا مدير مبيعات في مؤسسة اتصالات على 360 شريحة هاتفية بنظام الفاتورة، و923 هاتفاً ذكياً، من خلال إدخال بيانات مزوّرة لطلبات من أشخاص وهميين، مكبداً المؤسسة خسائر تقدر بمليونين و119 ألف درهم، بالتعاون مع موظف آخر بحسب صحيفة البيان.

ونظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية استغلال موظفين آسيويين في شركة لتقديم خدمات الاتصال وظيفتهما وصلاحياتهما الممنوحة لهما باستخراج 360 شريحة هاتفية بنظام الفاتورة الشهرية و 923 هاتفاً نقالاً، بأن دونا في استمارات الطلبات بيانات 9 شركات، وأدخلا أسماء شخصيات وهمية كأرقام تواصل لاستلام منتجات الشركة، كما ذيلاها بتوقيع مزور ونسبا صدورها إلى تلك الشركات، ومن ثم اعتمدا صحة ما جاء فيها من معلومات.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الهارب احدهما ادخلا البيانات في النظام الإلكتروني للشركة التي يعملان فيها للحصول على خدماتها واستوليا على شرائح وهواتف نقالة، بنحو 2.119 مليون درهم.

ويعمل الموظف الهارب مدير مبيعات في الدرجة «أ» بمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، مما جعله قادرا على الدخول إلى النظام وتلقيل طلبات المتعاملين واستخراج شرائح هاتفية وهواتف نقالة مستغلا صلاحية منصبه لاستخراج طلبيات بتواقيع مزورة ليستولي على الهواتف والشرائح التي بلغت قيمتها مليونين و119 ألفاً و655 درهماً، بمساعدة المتهم الثاني.

 

 

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