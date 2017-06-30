ماجد الفطيم تشتري 26 متجراً في الخليج لتحولها إلى كارفور

(أريبيان بزنس/ وكالات) - اشترت شركة ماجد الفطيم القابضة، ومقرها دبي، والتي تدير متاجر كارفور الفرنسية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط 26 متجراً تحمل العلامة "جيان" في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت من "بي.إم.إيه" إنترناشونال.

وقالت ماجد الفطيم، وهي شركة تملك وتدير أيضاً مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إنها اشترت "ريتيل أرابيا" مالكة حقوق امتياز جيان من بي.إم.إيه إنترناشونال.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة التي تشمل أيضاً أربعة متاجر جلف مارت في البحرين.

ومن المنتظر أن يزيد عدد المتاجر التي تحمل اسم كارفور وتديرها ماجد الفطيم إلى 80 متجراً في الإمارات و11 متجراً في البحرين و8 في الكويت عقب الاستحواذ.

وقالت ماجد الفطيم أيضاً إن المتاجر التي تم الاستحواذ عليها من "ريتيل أرابيا" سيتم تغيير اسمها إلى كارفور مع الإبقاء على جميع الموظفين الحاليين.

وتقدم "بيريلا واينبرج بارتنرز" المشورة لماجد الفطيم في الصفقة.

وتعد شركة ماجد الفطيم صاحبة الامتياز الوحيد لسلسلة متاجر كارفور الكبرى في الشرق الأوسط. وتمتلك ماجد الفطيم حق امتياز متاجر كارفور الكبرى في 38 دولة وتعمل حالياً في أكثر من 15 منها وتخطط لدخول باقي الدول تدريجياً.