ماجد الفطيم تستحوذ على ريتيل آرابيا

أعلنت “ماجد الفطيم عن استحواذها على شركة ريتيل آرابيا Retail Arabia، مالكة حقوق الامتياز ل26 متجر هايبر ماركت وسوبرماركت يحمل علامة جيان في دولة الإمارات والبحرين والكويت بالإضافة إلى أربعة متاجر غلف مارت في البحرين.

وقد تم توقيع الاتفاقية بين ماجد الفطيم وشركة بي إم إيه انترناشيونال BMA International الشركة المالكة لريتيل آرابيا.

وسوف تشهد جميع المتاجر المستحوذ عليها، بأنماطها المختلفة من هايبرماركت وسوبرماركت ومتاجر صغيرة، تغيير العلامة التجارية الحالية لتحمل اسم كارفور، مما يساهم في تعزيز دور العلامة القيادي في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، ليرتفع عدد المتاجر في الدولة من 67 إلى 80، وترسيخ مكانتها كأحد أكبر مشغلي قطاع التجزئة في الكويت بزيادة عدد المتاجر من 1 إلى 8، وفي البحرين، بزيادة عدد المتاجر من 1 إلى 11 . وقد أكدت شركة ماجد الفطيم الاحتفاظ بجميع موظفي شركة التجزئة العربية الدولية، وتطوير قدراتهم وتمكينهم لتقديم خدمة العملاء المتميزة والتي يشتهر بها كارفور.

وتعليقاً على الاستحواذ، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم القابضة: ’’تعد هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا لشركة ماجد الفطيم يرسخ مكانة كارفور القيادية كأحد أكبر العلامات التجارية في مجال التجزئة الاستهلاكية وأكثرها نجاحًا في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وسوف نواصل التوسع إلى آفاق جديدة سواء من خلال النمو الذاتي أو من خلال المزيد من الفرص الاستحواذية التي تتماشى مع استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز تواجدنا وتطوير إمكانياتنا الرقمية ودعم قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بكارفور.‘‘

وأضاف آلان بجاني: تمثل العلامة التجارية لكارفور مرادفًا للجودة، والأسعار التنافسية والتسوق المريح والتجربة الفريدة. وسوف يتيح لنا التوسع تأكيد التزامنا بتقديم هذه الخدمات المتميزة لعملائنا في عدد أكبر من المتاجر في المنطقة، وترسيخ رؤيتنا في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.‘‘ وقد تم الاستعانة بشركة "بيريلا واينبرج بارتنرز" كهجة استشارية لشركة ماجد الفطيم في هذه المعاملة.







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