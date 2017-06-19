إطلاق حملة تسويقية جديدة بمناسبة العيد في مولات دبي

تجربة تسوق مثيرة تنتظر المواطنين والمقيمين وزوار دبي خلال موسم الصيف في دبي، حيث أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوق في دبي حملة "تسوق. أدر الدولاب.اربح"، التي تبدأ من 16 يونيو وتستمر حتى عيد الفطر السعيد، وتمنح المتسوقين الفرصة لربح جوائز فورية تصل قيمتها إلى 250.000 درهم.



ويحصل المتسوق على قسيمة سحب عند الشراء بقيمة 200 درهم من أي من مراكز التسوق المشاركة، وسيتم اختيار 50 متسوقا محظوظا للمشاركة في دولاب الحظ الذي سيمنحهم الفرصة للفوز بجوائز فاخرة ونقدية تتراوح ما بين 2000 إلى 25000 درهم في أيام العيد الثلاثة في سيتي سنتر الشندغة ومركز الواحة و برجمان.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد علق ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي على الحملة الترويجية بقوله: "نحن دائما نسعى لاسعاد المتسوقين من سكان دبي وزائريها، وخلق جو مفعم بالحيوية في دبي من خلال مثل هذه الحملات والعروض الترويجية مثل "تسوق. أدر الدولاب.اربح"، حيث تخلق أجواء تفاعلية وممتعة للمتسوقين. ونحن في مجموعة مراكز التسوق في دبي نسعى لابقاء دبي الوجهة الأولى للتسوق في العالم من خلال الحملات والعروض الترويجية المتنوعة التي يشترك فيها الملايين كل عام".

ومن جهته، قال سعيد محمد معصم الفلاسي، المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعتبر دبي اليوم وجهة مفضّلة للزائرين القادمين من أرجاء المنطقة للاحتفال بعيد الفطر، وكذلك بهدف التسوّق المرتبط بالحملات الترويجية مثل تلك التي نتشارك مع مجموعة مراكز التسوّق في دبي بتنظيمها، والتي لا يقتصر دورها على توفير فرص تسوّق مجزية وحافلة بالمكافآت بالنسبة للمقيمين والزوّار فحسب، وإنما تعتبر عاملا قويا لدفع وتنمية قطاع التجزئة في الإمارة. وتساهم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوّق على مدار العام. إنّ التعاون الناجح بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوّق في دبي هو انعكاس للتعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص الذي ساعد على إبراز دبي كوجهة تسوّق رائدة على المستوى العالمي".