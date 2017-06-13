"دايسون ديمو" تفتتح أول متجر لها في "دبي مول"

افتتحت شركة "دايسون ديمو" البريطانية العالمية في دبي الليلة الماضية أول متجر لها في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتعريف بالابتكارات والتكنولوجيا الحديثة المتطورة واسلوبها الفريد والمتميز في مجال التصميم والهندسة في عدد من الاستخدامات البشرية مثل تنقية الهواء من التلوث وإزالة الغبار من على الأسطح.

ونظمت دايسون ديمو حفلا بمناسبة افتتاح متجرها في "دبي مول" استعرضت فيه أحدث تقنياتها ـ بحضور كريس أوسبورن كبير المهندسين في الشركة وخبيرة التجميل جويل ماردينيان ـ من أجل تجسيد الأفكار الهندسية الإبداعية على أرض الواقع وبالتالي خلق تجربة تسوق متميزة بمختلف أبعادها حيث تقوم تقنياتها وتصماميم منتجاتها على الابتكار الحقيقي الذي يمكن فهم واستيعاب جوانبه كافة لدى اختباره وشرحه عمليا في بيئة دايسون وعلى يد خبرائها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، استعرض خبراء دايسون ديمو ـ في المتجر ـ تجربة صندوق الدخان التي تبين قوة تقنية دايسون لتنقية الهواء في الأماكن المغلقة بالإضافة إلى استكشاف قدرة تقنيات دايسون على التخلص من عدة عينات من الغبار والحطام المختلفة كما نظم جلسة للعامة لتصفيف شعر رطب أو جاف مجانا لاختبار مجفف للشعر يعتمد تقنيات "دايسون سوبرسونيك".