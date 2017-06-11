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تجزئة

تحسن الظروف التجارية بدبي في مايو رغم تراجع زخم النمو إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
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تحسن الظروف التجارية بدبي في مايو رغم تراجع زخم النمو إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

أشارت بيانات شهر مايو إلى وجود تحسنٍ قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع توسع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل حاد. ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات التوسع منذ شهر إبريل.
وأشار إلى ذلك مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي -  وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط  - حيث سجل انخفاضًا من 57.7 نقطة سجلها في شهر إبريل (وهي الأعلى في 26 شهرًا) إلى 55.0 نقطة في شهر مايو.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ وتيرة تحسن مسجلة في سبعة أشهر، لكنها كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة وجاءت متماشية مع متوسط السلسلة على المدى الطويل (55.1 نقطة).
كما أشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الإنشاءات شهدت أسرع تحسن في الظروف التجارية (سجل المؤشر 56.2 نقطة)، تليها شركات الجملة والتجزئة (55.5 نقطة) وشركات السفر والسياحة (54.2 نقطة).
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"إن تراجع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي خلال شهر مايو ينسجم مع ما شهدناه في الإستطلاعات الإقليمية الأخرى. وبطبيعة الحال، لا تزال البيانات تشير إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي. ويبدو الإستطلاع الخاص بقطاع الإنشاءات مبشراً مع اقتراب مؤشر هذا القطاع من أعلى مستوى له خلال الشهور الثمانية عشر الماضية."   

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