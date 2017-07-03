جيان هايبرماركت تحصل على علامة دبي للوقف

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة علامة دبي للوقف لـ "جيان هايبر ماركت" الذي انضم إلى وقف البيئة الذي ينظمه المركز وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة تلك المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لدعم الدراسات والأبحاث والبرامج البيئية من خلال الوقف.
وساهم نجاح الشراكة طويلة الأمد مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية في انضمام جيان لمبادرة وقف البيئة لتدعم برامج الحفاظ على الحياة البحرية والطاقة وتغير المناخ التي تنفذها الجمعية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعرب موهيد سيد مدير الموارد البشرية لـ"جيان هايبر ماركت" عن فخره بالحصول على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مؤكدا ان الشراكة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية التي امتدت لثلاث سنوات كانت مثمرة.
وقال ان حملتنا المشتركة للتوعية بالبلاستيك أظهرت أن سلوك المستهلك يمكن تغييره إذا تم تشجيعه بالصورة المناسبة، مضيفا ان جيان هايبرماركت سيدعم العديد من برامج جمعية الإمارات للحياة الفطرية التي تساهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة للدولة.
وأكد الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أهمية التعاون بين جيان هايبر ماركت وجمعية الإمارات للحياة الفطرية.
وقال أن الهدف من الوقف المبتكر هو إيجاد شركاء غير تقليدين للعمل من خلال برامج ابتكارية داعمة بصورة مباشرة لنمو المجتمع.
المزيد من أخبار الإمارات
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس