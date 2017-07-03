جيان هايبرماركت تحصل على علامة دبي للوقف

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة علامة دبي للوقف لـ "جيان هايبر ماركت" الذي انضم إلى وقف البيئة الذي ينظمه المركز وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة تلك المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لدعم الدراسات والأبحاث والبرامج البيئية من خلال الوقف.

وساهم نجاح الشراكة طويلة الأمد مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية في انضمام جيان لمبادرة وقف البيئة لتدعم برامج الحفاظ على الحياة البحرية والطاقة وتغير المناخ التي تنفذها الجمعية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعرب موهيد سيد مدير الموارد البشرية لـ"جيان هايبر ماركت" عن فخره بالحصول على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مؤكدا ان الشراكة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية التي امتدت لثلاث سنوات كانت مثمرة.