Arabian business
تجزئة

جيان هايبرماركت تحصل على علامة دبي للوقف

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
جيان هايبرماركت تحصل على علامة دبي للوقف

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة علامة دبي للوقف لـ "جيان هايبر ماركت" الذي انضم إلى وقف البيئة الذي ينظمه المركز وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة تلك المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لدعم الدراسات والأبحاث والبرامج البيئية من خلال الوقف.

وساهم نجاح الشراكة طويلة الأمد مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية في انضمام جيان لمبادرة وقف البيئة لتدعم برامج الحفاظ على الحياة البحرية والطاقة وتغير المناخ التي تنفذها الجمعية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعرب موهيد سيد مدير الموارد البشرية لـ"جيان هايبر ماركت" عن فخره بالحصول على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مؤكدا ان الشراكة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية التي امتدت لثلاث سنوات كانت مثمرة.

وقال ان حملتنا المشتركة للتوعية بالبلاستيك أظهرت أن سلوك المستهلك يمكن تغييره إذا تم تشجيعه بالصورة المناسبة، مضيفا ان جيان هايبرماركت سيدعم العديد من برامج جمعية الإمارات للحياة الفطرية التي تساهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة للدولة.

وأكد الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أهمية التعاون بين جيان هايبر ماركت وجمعية الإمارات للحياة الفطرية.

وقال أن الهدف من الوقف المبتكر هو إيجاد شركاء غير تقليدين للعمل من خلال برامج ابتكارية داعمة بصورة مباشرة لنمو المجتمع.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

دبي أول مدينة في العالم تدمج حياة سكانها بالوقف بأكثر من 3.3 مليار دولار

47 مساهم في صندوق الوطن: 29 رجل أعمال و 18 شركة كبرى

الإمارات: منح الأولوية في المشــتريات والتعاقدات﻿ الحكومية للجهات التي تحمل علامة الوقف

دبي تنشئ أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم

تعليقات

المزيد في تجزئة

استكمال صفقة الاستحواذ بين أمازون وسوق.كوم

ماجد الفطيم تشتري 26 متجراً في الخليج لتحولها إلى كارفور

ماجد الفطيم تستحوذ على ريتيل آرابيا

إطلاق حملة تسويقية جديدة بمناسبة العيد في مولات دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سرعة بديهة شاب سعودي تنقذ طفلا أمريكيا

حبس علا يوسف القرضاوي وزوجها في مصر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »