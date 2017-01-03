"كارفور" يفتتح أكبر مركز توزيع في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن عزمها افتتاح مركز جديد للتوزيع في مجمع الصناعات الوطنية في دبي. وسوف يكون المركز فور افتتاحه، أكبر مركز توزيع تابع لكارفور وأكثرها تطوراً.

تبلغ مساحة مبنى المركز 800.000 متر مربع ويقع على أرض مساحتها 1.5 مليون متر مربع، أي أربعة أضعاف مساحة مركز التوزيع الحالي التابع لكارفور، وهو مجهز بأحدث تقنيات التخزين والحفظ والنقل.

وتم تصميم وحدة تخزين الأطعمة في مركز التوزيع الجديد بدرجات حرارة متفاوتة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة لأنواع الأطعمة المتعددة، والتي تشمل الفواكه والخضروات واللحوم والأطعمة الجافة، إضافة إلى السلع غير الغذائية، وفق صحيفة الخليج.

وتتجاوز سعة التخزين الإجمالية للمركز الجديد سعة 400 مليون وحدة، ومن المتوقع أن توفر ما نسبته 50% من الطاقة لكل متر مكعب، كما تلبي أكثر من 150.000 طلب يومياً لدعم متاجر كارفور، إضافة إلى قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بكارفور.

وعلق ميغيل بوفيدانو، المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة، قائلًا: «إن وجودنا في مجمع الصناعات الوطنية يعزز توسعنا وعملياتنا التشغيلية في المنطقة بمزايا تخزين هائلة وبنية تحتية تكنولوجية متطورة. نحن نرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أهم محركات النمو الرئيسية لكارفور وسوف نواصل الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز وجودنا في المنطقة. ونحن على ثقة بأن هذا المركز الجديد سوف يسهم في دعم جهودنا من أجل مواصلة تقديم الخدمات والمنتجات الأفضل لعملائنا».





يونس الملا، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال ومسؤول العلاقات الحكومية صرح قائلًا: «يسرنا في شركة ماجد الفطيم للتجزئة تأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجمع الصناعات الوطنية، وتطوير منشآتنا المركزية للتخزين والتوزيع ضمن المجمع. وتماشياً مع رؤيتنا في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم، فنحن ملتزمون بمواصلة عمليات التطوير لمنشآتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية، من أجل توفير القيمة لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق التي نعمل بها».

وأضاف يونس: «إضافة إلى كونها أكبر مركز توزيع في المنطقة، فإن هذه المنشأة في مجمع الصناعات الوطنية تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، الأمر الذي يدعم أهدافنا في مراعاة البيئة، وخفض البصمة الكربونية لمتاجرنا».





وثمّن محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات خطوة مجموعة ماجد الفطيم في اختيار مجمع الصناعات الوطنية لإنشاء مركز لوجستي متكامل قادر على إدارة كافة العمليات اللوجستية بما يقلل المدة الزمنية للنقل والتخزين والتسويق لكافة فروع الشركة المنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيراً إلى أن موانئ دبي العالمية ومجمع الصناعات الوطنية سيقدمان الدعم اللازم لضمان إنجاح هذه الخطوة الحيوية.



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