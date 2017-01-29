تحذير من أجهزة خفية لسرقة بطاقات البنك الذكية ذات الشريحة﻿

حذرت الشرطة الكندية من أجهزة خفية لسرقة بطاقات البنك الذكية ذات الشريحة بعد العثور على عدد منها في بعض المتاجر، وتظهر الأجهزة التي تقرأ بطاقات البنك بحجم أصغير بكثير من الأجهزة التي سبق أن انتشرت وعرفت باسم سكيمرز skimmers، وأطلق لقب شيمرز - Shimmers- على هذه الأجهزة الجديدة نظرا لحجمها الصغير وقوتها التي تتيح لمجرمين إدخالها فيما يتظاهرون بأنهم يسحبون النقود من أجهزة الصرف الآلي أو أجهزة قراءة البطاقات الأخرى في المتاجر بحسب شبكة سي بي سي الكندية.

وتستهدف هذه العصابات الأجهزة الخاصة بالدفع ببطاقات بنكية تضم شريحة ويفترض بأنها أكثر آمانا من البطاقات القديمة ولكن بعض البنوك أو شركات مقاصة الدفع تطلب من الشركات التي تشغل أجهزة الدفع بالبطاقات في المتاجر اعتماد طرق غير آمنة للدفع لتبسيط عمليات الشراء أو للتوافق مع أنظمة قديمة لا تزال بعض الجهات تستخدمها في انظمتها الداخلية كما هو الحال في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط (المصدر).

وزعمت شركات بطاقات الإئتمان أن البطاقات الجديدة ذات الشريحة الذكية المعروفة بالرقاقة أو الشريحة الإلكترونية واسم EMV، هي أكثر حماية وآمانا من البطاقات القديمة لكن الخطر الجديد يظهر أن الحماية تكمن في سد كل الثغرات والتهاون من أي طرف.