Arabian business
تجزئة

إفلاس بيتزا هوت بعد إعلان الشركة عن 11 ألف وظيفة

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
إفلاس بيتزا هوت بعد إعلان الشركة عن 11 ألف وظيفة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة بيتزا هوت أفلست رغم أن الشركة أعلنت عن حملة توظيف قرابة 11 ألف موظف.

ونقلت الصحيفة عن محامي الشركة، أنهم قدموا البيان عن الأزمة إلى السلطات المعنية، يكشف أن 53 مطعماً في تينيسي، وفرجينيا ونورث كارولاينا ومين، لم يكونوا قادرين على دفع مصاريفهم، في شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بسبب تراجع حاد بالمبيعات، وطالبوا بإعلان إفلاس الشركة.

وقدم محامو الشركة طلباً إلى المحكمة لإعلان الإفلاس، وللحصول على قرض بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، لدفع معاشات 1.4 ألف موظف، ومواصلة العمل خلال فترة نظر المحكمة بالقضية.

وكشف أحد محامي الشركة أن إدارة "بيتزا هت" لا تخطط لبيع الشركة.

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