حشود من 20 ألف يتسببون بتأجيل افتتاح متجر إلكترونيات في مول قطر

تسببت حشود قدر بحوالي 20 ألف تسببوا صباح أمس بتأجيل افتتاح متجر إلكترونيات لشركة شرف دي جي في مول قطر في العاصمة القطرية لدواعي السلامة بعد أن جاءت أعداد هائلة للاستفادة من تخفيضات خاصة بافتتاح المتجر بحسب ما نقله موقع الدوحة نيوز الذي نشر فيديو يظهر جموعا هائلة داخل المركز التجاري.

ونشرت شركة شرف دي جي على حسابها على تويتر بيانا أوضحت فيه سبب إلغاء الافتتاح واعتذرت عن تأجيل الافتتاح لدوعي سلامة المتسوقين بعد تجمع أكثر من 20 ألف متسوق.

القطريون تفاجئوا بهذه الحشود وعبر بعضهم - في أحد المنتديات، عن استغرابه للعدد الهائل الذي شاهده قائلا إن حافلات كثيرة قدمت لمركز التسوق وتسببت بازدحام مروري فيما قال آخر:"قبل يوم العرض السواق طلب مني الراتب مقدم ، حسب افادته بان هنالك عرض قوي فسالت اشلون عرفت ، قال عندي مجموعة جروبات على الواتس اب مع الأصدقاء يعني الكل يبلغ الثاني على العموم هو راح ، بس ما قدر يشتري شئ ".

فيما اشتكى آخر قائلا إن كثير من المتسوقين يعرفون عن العروض الخاصة وهم تجار يشتروا بأسعار التخفيضات ليعاودوا بيعها بضعف السعر في محلاتهم.



