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تجزئة

حشود من 20 ألف يتسببون بتأجيل افتتاح متجر إلكترونيات في مول قطر

أريبيان بزنس
الخميس، 19 يناير 2017
حشود من 20 ألف يتسببون بتأجيل افتتاح متجر إلكترونيات في مول قطر

تسببت حشود  قدر بحوالي 20 ألف تسببوا صباح  أمس بتأجيل افتتاح متجر إلكترونيات لشركة شرف دي جي في مول قطر في العاصمة القطرية لدواعي السلامة بعد أن جاءت أعداد هائلة للاستفادة من تخفيضات خاصة بافتتاح المتجر بحسب ما نقله موقع الدوحة نيوز الذي نشر فيديو يظهر جموعا هائلة داخل المركز التجاري.

 

ونشرت شركة شرف دي جي على حسابها على تويتر بيانا أوضحت فيه سبب إلغاء الافتتاح واعتذرت عن تأجيل الافتتاح لدوعي سلامة المتسوقين بعد تجمع أكثر من 20 ألف متسوق.

القطريون تفاجئوا بهذه الحشود وعبر بعضهم - في أحد المنتديات، عن استغرابه للعدد الهائل الذي شاهده قائلا إن حافلات كثيرة قدمت لمركز التسوق وتسببت بازدحام مروري فيما قال آخر:"قبل يوم العرض السواق طلب مني الراتب مقدم ، حسب افادته بان هنالك عرض قوي فسالت اشلون عرفت ، قال عندي مجموعة جروبات على الواتس اب مع الأصدقاء يعني الكل يبلغ الثاني على العموم هو راح ، بس ما قدر يشتري شئ ".

فيما اشتكى آخر قائلا إن كثير من المتسوقين يعرفون عن العروض الخاصة وهم تجار يشتروا بأسعار التخفيضات ليعاودوا بيعها بضعف السعر في محلاتهم.

 


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