"ماجد الفطيم" تطور "ماي سيتي سنتر مصدر" أبوظبي بـ 300 مليون درهم

تواصِل «ماجد الفطيم»، استراتيجية توسعة أعمالها في أنحاء المنطقة، معلنة استثمار 300 مليون درهم في تشييد «ماي سيتي سنتر مصدر» الذي يمثل باكورة مراكز التسوق التابعة لها بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقع مركز التسوق الجديد في قلب المرحلة الأولى من «مدينة مصدر» التي تُعد من بين أكثر المدن استدامة في العالم، ويتميز مركز التسوق الجديد بسهولة الوصول إليه من المناطق المجاورة واتصاله بشبكة المواصلات العامة الذكية قيد التنفيذ، بما في ذلك خطوط الحافلات والترام ونظام النقل الجماعي السريع وشبكة المترو.

ووفق صحيفة الاتحاد، يحقق «ماي سيتي سنتر مصدر» لقاصديه عند افتتاحه مع نهاية عام 2018 تجربة تسوق مريحة عبر تلبية الاحتياجات والمتطلبات اليومية لأكثر من 75000 شخص سيقيمون ويعملون في المناطق المحيطة به.

ويوفر «ماي سيتي سنتر مصدر» لمرتاديه من القاطنين والعاملين في مدينة «مصدر» 60 خياراً على امتداد مساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد على 18 ألف متر مربع، وتشمل تلك الخيارات مركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت»، هايبرماركت كارفور على مساحة 5760 متراً مربعاً، وعيادة «سيتي سنتر كلينيك» لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب العديد من خيارات المطاعم المتنوعة.

واليوم يعمل في مدينة «مصدر» زهاء 2000 شخص، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد ساكنيها حاجز 3500 شخص خلال فترة العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر أن تكتمل قرابة 35%من المساحات المخططة في مدينة «مصدر» خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتم الانتهاء بالفعل من اعتماد مخططات قرابة 30% من المساحة المقرر تطويرها والتي تشمل المنازل الخاصة والمدارس والفنادق، إلى جانب مساحات مكتبية إضافية.

ومن المتوقع أن يقطن ما يصل إلى 40 ألف شخص مدينة «مصدر» بحلول عام 2030، وأن يبلغ عدد العاملين والدارسين فيها نحو 50 ألف شخص بحلول السنة ذاتها.

وقال جيث شقير، الرئيس التنفيذي، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نحن فخورون بأن نعلن عن تشييد ماي سيتي سنتر مصدر الذي سيلبي الاحتياجات اليومية للقاطنين والعاملين في مدينة مصدر، تماشياً مع رؤية شركة ماجد الفطيم بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم. ويشرّفنا أن نقيم هذه الشراكة مع مدينة مصدر، وأن نشيد برؤية المدينة المنسجمة مع التزام ماجد الفطيم إزاء الاستدامة».

ويُشيَّد «ماي سيتي سنتر مصدر» الممتد على طابق واحد، وفق أفضل معايير الاستدامة العالمية المتبعة على امتداد مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وتشمل مرافقه مواقف سيارات مظللة تستوعب 430 سيارة بالاستعانة بألواح فولتية ضوئية، ومن المتوقع أن تقلّ كمية الماء والكهرباء المستهلكة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالمباني المماثلة، وهو ما ينسجم مع استراتيجية مدينة «مصدر» الصديقة للبيئة.

وسيسعى «ماي سيتي سنتر مصدر» لتحقيق تصنيف «استدامة 3 - اللؤلؤ» وهو ما يعادل تصنيف «ليد - الدرجة الذهبية». وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر: «توفر مدينة مصدر نموذجاً رائداً للتصاميم الخضراء المستقبلية، حيث إنها تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية في آنٍ معاً. وسيعزز مركز التسوق الجديد سمعة مدينة مصدر كوجهة متميزة توفر جميع مقومات السكن والعمل والترفيه».

ويجسّد «ماي سيتي سنتر مصدر» أحدث مثال على التزام «ماجد الفطيم» برفع استثماراتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بـ 30 مليار درهم بحلول عام 2026 ليبلغ إجمالي استثماراتها في الدولة 48 مليار درهم.