"ماجد الفطيم" تطلق مشروع إعادة تطوير مواقف سيارات "سيتي سنتر مردف" بدبي

أعلنت اليوم شركة "ماجد الفطيم"، عن مشروع متعدد المراحل لإعادة تطوير مواقف سيارات "سيتي سنتر مردف" يُنجز بشكل كامل في مطلع 2018 باستثمار قدره 355 مليون درهم وذلك في إطار التزامها بالارتقاء بتجربة وخدمة المتسوقين على امتداد مراكز التسوق التابعة للشركة.

ويهدف مشروع توسعة مواقف سيارات "سيتي سنتر مردف" الذي انطلق في الأول من شهر فبراير الجاري إلى إضافة أكثر من 1000 موقف ضمن منصة مواقف علوية جديدة، وإضافة مداخل ومخارج جديدة تسهّل وصول المتسوقين إلى "سيتي سنتر مردف".

وحسب موقع مينا هيرالد، يعتبر هذا المشروع استجابة مباشرة لآراء وردود المتسوقين، ويأتي في إطار التزام ماجد الفطيم بتعزيز وتحسين وجهاتها الرائدة الحالية.

وفي هذا الصدد، قال غيث شقير، الرئيس التنفيذي، مراكز التسوق لدى "ماجد الفطيم العقارية": “يؤكد مشروع توسيع مواقف سيارات "سيتي سنتر مردف" بكلفة 335 مليون درهم على التزام شركة ماجد الفطيم بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.

ويندرج هذا المشروع ضمن الاستراتيجية المتكاملة التي أعلنت عنها "ماجد الفطيم" في يونيو 2016 فيما يتعلق بمشاريعها وأعمالها في السوق الإماراتية، والتي تشمل افتتاح 10 مراكز "سيتي سنتر" جديدة، و28 "ڤوكس سينما"، و40 هايبرماركت كارفور، إلى جانب مشروع مجتمعي عملاق على مساحة 740.000 متر مربع وذلك بحلول عام 2020.

ويشمل المشروع أيضاً إدخال نظام مواقف السيارات الذكية من أجل تسهيل وصول المتسوقين إلى مواقف السيارات الشاغرة لحظة وصولهم، وأيضاً تسهيل تحديد أماكن سياراتهم إلكترونياً عند مغادرتهم.

وسيستمر عمل "سيتي سنتر مردف" كالمعتاد لجميع المستأجرين خلال فترة مشروع التوسعة التي يتوقع أن تستمر لمدة 15 شهراً، حيث تلتزم شركة ماجد الفطيم بتوفير تجربة رائدة للزوار ويعتبر ذلك أهم أولوياتها، لذلك تم تصميم وتخطيط المشروع بطريقة تحد من التعطل المحتمل وإبقائه ضمن أقل قدر ممكن طوال المشروع.