الصندوق العقاري يستهدف تمويل 90 ألف سعودي سنوياً

يستهدف صندوق التنمية العقارية السعودية تمويل 90 ألف مستحق للمنتج التمويلي سنوياً بدلاً من 85 ألف مستفيد خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أيهم اليوسف المشرف على الصندوق إن الصندوق سيلغي بعض برامجه بعد انتهاء قوائم مستفيديها ويستحدث برامج جديدة، مضيفاً أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.

وأوضح "اليوسف" على هامش مؤتمر وزارة الإسكان لإعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية للعام 2017 في الرياض، أمس الأربعاء، أن الوزارة ستكون الجهة المعنية باستقبال طلبات التمويل من الصندوق وعلى أثرها ستقوم الوزارة بتحويل الطلبات للصندوق.

ونفى تحويل من صدرت لهم الموافقة بالإقراض من الصندوق وتم إمهالهم إلى عام 1439هـ، مؤكداً استمرار دعمهم من قبل الصندوق نفسه وعدم صحة تحويلهم إلى المصارف لتمويلهم، مبيناً أن الصندوق أقرض نحو 21 ألف مواطن خلال 2016، مبالغ تجاوز عشرة مليارات ريال.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بحصول المواطن على قرضه، قال "اليوسف" إن الصندوق ألزم شركاءه من المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، بضرورة إيداع المبلغ التمويلي خلال مدة أسبوعين بعد اكتمال أوراق استحقاقه.

وأضاف أن المصارف ستقوم بإنزال المبالغ الذي سيستفيد منها المستحق من ذوي الدخل المنخفض دون تحملها الفوائد، فيما ستعمل المصارف على إيداع القرض مع جزء من الفوائد في حسابات من هم من أصحاب الدخل المتوسط، وقيام الصندوق بدفع الجزء الآخر من الفوائد عن هذه الفئة، لافتاً إلى أنه حتى الآن بلغت نسبة مستحقي الدعم الكامل نحو 65 بالمئة بعد قيام نحو 200 ألف بتحديث بياناتهم لدى الصندوق.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت، أمس الأربعاء، أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية للعام 2017، حيث بلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى 15653 منتجا سكنياً، تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

وتتوزع الوحدات السكنية ضمن الدفعة الأولى البالغة 2937 على عدد من المدن والمحافظات، حيث شملت تبوك (891 فيلا)، حفر الباطن (647 فيلا)، رفحاء (322 فيلا)، طريف (304 فلل)، الزلفي (246 فيلا)، العُلا (197 فيلا)، الأحساء (112 فيلا)، شقراء (88 فيلا)، رماح (80 فيلا)، ورياض الخبراء (50 فيلا).

في حين تتوزع الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى 5016، على المدينة المنورة بعدد 896 قطعة أرض، النعيرية 727 قطعة أرض، الغزالة 535 قطعة أرض، المجمعة 528 قطعة أرض، بريدة 363 قطعة أرض، القويعية 314 قطعة أرض، قرية العليا 266 قطعة أرض، عرعر 239 قطعة أرض، الدوادمي 227 قطعة أرض، الدرعية 111 قطعة أرض، عفيف 110 قطع، أبها 90 قطعة أرض، طبرجل 86 قطعة أرض، القريات 83 قطعة أرض، بلجرشي 64 قطعة أرض، سكاكا 61 قطعة أرض، تربة 39 قطعة أرض، ووادي الفرع 277 قطعة أرض.

وفي السياق نفسه، منحت وزارة الإسكان المواطنين المستفيدين المعلنة أسماؤهم مهلة لا تتجاوز شهراً للموافقة على المنتج بدءاً من اليوم.

وقالت الوزارة إنها بعثت نحو 15 ألف رسالة نصية للمستفيدين، تفيد بـ "تخصيص المنتج السكني بناءً على طلبكم الرجاء زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان"، وذلك لمراجعة التخصيص والموافقة على المنتج في مدة أقصاها شهر من 18/5/1438 هـ".