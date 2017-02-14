قيمة سوق منتجات المعجنات في الإمارات تصل لـ2.5 مليار درهم

ذكر تقرير حديث أصدرته "يورو مونيتور" أن قيمة سوق المعجنات في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدر بنحو 683 مليون دولار (2.508 مليار درهم) مع توقعات بتحقيق نمو سنوي بنسبة 4.2 بالمئة مع تزايد الطلب على منتجات المعجنات الصحية.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تشير توقعات شركة الأبحاث "جلوبال إندستري أنالاسيز" إلى ارتفاع قيمة سوق المعجنات العالمي ليصل إلى 485 مليار دولار بحلول العام 2020.

وشهدت دولة الإمارات افتتاح العديد من المخابز الفرنسية الشهيرة مثل "لا باتسري دي ريفيس" و"بيير هيرمي" و"دالوياو" وغيرها.

وقالت ادوينا سالفاتوري من شركة "سوبيكسا" الشرق الأوسط "هناك زيادة ملحوظة من حيث الاهتمام بالمنتجات الصحية والعضوية والطبيعية مع التركيز بشكل خاص على الحلويات. كما أننا لاحظنا زيادة في عدد الطهاة والخبراء في دولة الإمارات ممن يستخدمون الأساليب الفرنسية العريقة التي تعود لمئات السنوات".

وتم تسليط الضوء على هذه الجوانب ضمن حدث خاص جرى تنظيمه في دبي من قبل شركة "سوبيكسا" بالنيابة عن وزارة الزراعة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة "BNC" للنشر، وجمع نخبة من كبار الطهاة والمتخصصين بإعداد المعجنات والحلويات وعشاق الطعام من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا واليابان ودول الشرق الأوسط، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم العوامل التي تؤثر على منتجات الحلويات في جميع أنحاء العالم العربي.

وقال الشيف نيكولا باشير، الطاهي المتخصص بإعداد المعجنات في مطعم "اون ديمانش باريس": "يشهد سوق المعجنات تغييرات كثيرة بشكل دائم وهناك أشياء جديدة كل ستة أشهر تقريباً، وبالنسبة لي يبدأ كل شيء في باريس قبل أن ينتشر بعد ذلك في فرنسا وأوروبا وجميع أنحاء العالم".

وبما أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر مركزاً عالمياً للطهي وتضم مجموعة متنوعة من الجنسيات، فإن ذلك يتيح المجال أمام الطهاة لإبراز مهاراتهم الإبداعية عن طريق الاستفادة القصوى من المكونات المحلية المتاحة.

وقالت إليزابيث ستيفنسون، رئيس الطهاة في ليدي باتنبرغ "تتم صناعة الحلويات الفرنسية بشكل مختلف قليلاً هنا من خلال استخدم الوصفات الكلاسيكية وإضافة لمسة خاصة، وهناك العديد من المشاريع الناجحة التي اعتمدت تجارب ناجحة وعملت على تطبيقها بما يتلاءم مع الثقافات والمناطق الأخرى".

وناقش المشاركون في الجلسة أحدث الاتجاهات التي تؤثر على سوق المعجنات في المنطقة مثل أنماط الحياة الصحية، وأهمية الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، والخيارات الغذائية البديلة، ومصدر المكونات والمنتجات، وغيرها من المواضيع الرئيسية المهمة.

وأضافت ادوينا سالفاتوري قائلة "تتميز شركة ’سوبيكسا‘ بخبرتها في مجال الطعام الفرنسي وتأثيره على قطاع منتجات الحلويات في جميع أنحاء العالم، وقد ساهم هذا الحدث بتسليط الضوء على أبرز وأهم الاتجاهات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط".

وتساهم "سوبيكسا" الشريك الخاص لشركات وصناعات المأكولات والمشروبات في الترويج للمنتجات الزراعية في فرنسا والخارج منذ ما يزيد على الخمسين عاماً من خلال مجموعة واسعة من الحملات الترويجية. وتقدم المجموعة المتخصصة في التسويق الدولي للمأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة خدمات مكثفة في الترويج لثقافة الطعام إضافة إلى الحلول التسويقية الفعالة والمبتكرة للمنتجات الغذائية على مستوى العالم.