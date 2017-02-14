45 مليار درهم حجم مبيعات قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي

أكدت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة بالغرفة أن قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي حقق نمواً ملحوظاً من حيث المبيعات التي قاربت 45 مليار درهم في العام 2016.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قالت ريد الشرياني إن العام الجاري سيشهد مزيداً من المبيعات حيث نجحت أبوظبي في أن تكون وجهة للتسوق من قبل المواطنين والمقيمين بها إلى جانب قدوم ما يقارب 4.4 مليون سائح إلى الإمارة في العام الماضي وكان لهم مساهمة في نمو حجم المبيعات بشكل كبير.

وأضافت في تصريح صحفي أن قطاع تجارة التجزئة بالإمارة حريص على توفير جميع السلع والمنتجات والعلامات التجارية الفاخرة للجمهور، في ظل تنوع مراكز التسوق المنتشرة في أرجاء الإمارة وتوفيرها للمنتجات والسلع التي تناسب القدرة الشرائية للجميع، وحرصها على طرح عروض تسويقية وبأسعار مناسبة بشكل دوري مما يشجع الحركة التجارية ويرفع الإقبال على مراكز التسوق طوال العام.

و لفتت إلى أن قرارات القيادة الرشيدة بمنح السياح والزوار الروس والصينيين تأشيرة الدخول لدى وصولهم منافذ الدولة سيسهم في رفع أعداد السياح والزوار القادمين من روسيا والصين بشكل كبير، خاصة أن سياح هذه الدول يقضون ليالي فندقية أطول في فنادق الإمارة مقارنة بالسياح القادمين من الدول الأوروبية، ولديهم اهتمام كبير بشراء السلع والمنتجات المتوفرة في أسواق الدولة كونها معفية من الضرائب وتكون ارخص من نظيراتها في بلدانهم.

وشددت على ضرورة أن تولي الجهات الحكومية و مؤسسات القطاع الخاص الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تجارة التجزئة الاهتمام الكبير، وأن تخصص جزءاً من مشترياتها ليكون من هذه الشركات التي هي أحوج بالدعم والمساندة لكي تحقق النمو والتطور في أنشطتها التجارية وتتمكن من الوقوف على أرجلها في ظل المنافسة الكبيرة في قطاع تجارة التجزئة.

وأكدت أن قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي سيشهد دخول مزيد من مراكز التسوق الى السوق ومنها مركز المارية سنترال الذي سيضم ما يفوق 300 محل تجاري، و يجري العمل في مركز الريم مول التجاري ، بينما يجري بين الفينة والأخرى افتتاح محال تجارية جديدة في مختلف إرجاء الإمارة، لكي تكون قريبة من المواطنين والمقيمين وتوفر جميع السلع والمنتجات لهم وتلبي احتياجاتهم.

وأكدت الظاهري أن لجنة التجارة في غرفة أبوظبي على استعداد للتواصل مع التجار وأصحاب المحال والمراكز التجارية وبحث مختلف الأمور والقضايا التي تهمهم، من أجل تحقيق التنمية لهذا القطاع الحيوي والهام.