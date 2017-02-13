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تجزئة

جامعة سعودية تتوصل لتقنية هواتف تدمر نفسها ذاتياً

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
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جامعة سعودية تتوصل لتقنية هواتف تدمر نفسها ذاتياً

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شمال مدينة جدة السعودية أن أحد باحثيها نجح في تطوير تقنية جديدة قادرة على تصنيع هاتف يدمر نفسه ذاتياً.

 

ووفقاً لصحيفة "البلاد" السعودية، أوضحت الجامعة أن التقنية الجديدة تعتمد على تعريض بطارية الهاتف لدرجة حرارة تفوق الـ80 درجة مئوية أو وضعه تحت ضغط عال، ما يضاعف حجم البطارية بشكل كبير.

 

ومن ثم تبدأ المكونات الداخلية للهاتف مثل لوحة التشغيل وكذلك ذاكرة الهاتف الداخلية في التدمير نتيجة الضغط الزائد من البطارية، وكل ذلك يحدث خلال مدة 10 إلى 15 ثانية.

 

وتفيد التقنية الجديدة الجهات الاستخباراتية والأمنية في الحفاظ على سرية معلومات عملائها في كل مكان.

 

وأكدت الجامعة أن التقنية الجديدة تكلفتها ضئيلة تصل إلى 15 دولاراً فقط.

 

وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية -واسمها المختصر كاوست- هي جامعة سعودية حديثة مخصصة للأبحاث والدراسات العليا، تقع في مدينة ثول على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة جدة، وتقدر مساحتها بحوالي 36 مليون متر مربع وهي أكبر المدن الجامعية على مستوى العالم، وبدأت الدراسة بها في سبتمبر/أيلول 2009.

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