بلدية دبي: عقوبات صارمة جديد للتجارة غير القانونية على الإنترنت

تنوي بلدية دبي فرض عقوبات أشد بحق الأشخاص الذين يمارسون التجارية الإلكترونية دون ترخيص عبر الإنترنت أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وقالت البلدية يوم أمس الاثنين إن الضوابط والإجراءات الجديدة تشمل فرض غرامات كبيرة على المخالفين وحجب المواقع التي تمارس التجارية الإلكترونية دون تراخيص. وقال رضا حسن سلمان، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي في تصريح لوسائل الإعلام: “نحن نبحث عن وسائل مختلفة لتنفيذ العقوبات على هؤلاء الناس الذين يمارسون التجارة غير المشروعة على الإنترنت”.

وأضاف سلمان “سنسعى لتقديم المساعدة للسلطات المحلية والاتحادية المختلفة ذات الصلة لوقف مثل هذه النشاطات غير المشروعة بما في ذلك حظر المواقع المخالفة”.

وكشفت تقارير صحفية رواج و استخدام العديد من الأشخاص لمواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وواتس أب وفيسبوك وغيرها من قنوات التواصل لممارسة الأعمال التجارية غير المرخصة.

وأوضح سلمان إلى أن ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت يحتاج إلى تصاريح رسمية سارية المفعول، ويدخل بيع السلع بطريقة غير مشروعة ضمن النشاط الإجرامي الذي يعاقب عليه القانون، حيث أن المنتجات التي لا يتم الموافقة على استيرادها من قبل السلطات يمكن أن تكون ضارة بالمستهلكين.

وأكد سلمان على أن أي شخص يريد القيام بأعمال تجارية في الإمارات يجب أن يلتزم بالقواعد واللوائح المعمول بها في البلاد، ويجب تسجيل هذه المنتجات قبل أن تطرح للبيع في الأسواق، وينبغي أن يتم بيعها من خلال وسائل مناسبة.