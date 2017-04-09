كودو تعين مدراء تنفيذيين للتسويق و الموارد البشرية لإدارة عملياتها بالمملكة العربية السعودية

عيّنت شركة كودو للتغذية والاعاشة ، و التي تمتلك سلسلة المطاعم الشهيرة في السعوديّة كودو، معتز الحميدي رئيساً تنفيذيا لإدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة و الأستاذ/ عماد القرشي رئيساً تنفيذياً للتسويق.



منذ تأسيسها في المملكة، تفتخر كودو بتقديم التجربة السعودية بامتياز لعملائها، وبعد مرور 29 سنة، وافتتاح 367 فرع، لا يزال هذا الأمر واقعا تفخر به. ويتحلّى كل من معتز الحميدي وعماد القرشي بخبرات واسعة اكتسباها في قطاع السلع الاستهلاكية ، مما سيساعد على نقل الشركة إلى مراحل متقدمة من التطور.



يحمل عماد القرشي شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واكتسب خبرة تزيد عن 18 سنة في قطاع السلع الاستهلاكية مع كبرى الشركات في المملكة، مثل شركة بنده للتجزئة، والشركة المتحدة للسكر، وشركة عافية الدولية، ويونيليفر العربية. كما يؤمن بأن المهمّة واضحة جدّا، حيث يجب وضع كودو في المكان الصحيح، باعتبارها شركة مطاعم الخدمة السريعة الأولى. وأضاف قائلا: "كودو هي علامة تجارية موجودة في المملكة منذ وقت طويل، وتقدم الوجبات الطازجة لكافة فئات الأعمار ليستمتع الجميع بها، فضلا عن تقديم التجربة السعودية بامتياز والتي استمرّت لعدّة عقود. أتطلّع قدما لأن أكون جزءا من مسيرة نمو هذه الشركة."



كما انضم الاستاذ معتز الحميدي للشركة حاملا معه أهداف استراتجيه لزيادة نمو السعودة عبر جميع المستويات في شركه كودو , و يجدر بالذكر أن الاستاذ معتز حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال وشهادة إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن , كما أتم برنامج لكبار التنفيذيين في القيادة , التحول و الإستراتيجية من مدرسه لندن لإدارة الأعمال, وبخبرة تقارب ال16 عام في مجال الموارد البشرية مع عدة شركات في المملكة العربية السعودية نذكر منها: شركة لجام للرياضه, أر أس أي للتأمين ، هيئة المدن الصناعيه (مدن) و التعاونية للتأمين.

معلقا على هذه التعيينات الحديثة في الشركة، قال رئيس شركة كودو ، السيد راكان الراشد: " إنه من دواعي سرورنا أن نرحب بمعتز وعماد في عائلة كودو. إننا نؤمن دائما بتطوير وتوظيف المواهب السعودية التي تتفهم احتياجات السوق السعودي وترتبط به، ولا شك أن كلاهما مستعدان لمواجهة كافة التحديات، وسيكون لهما تأثير إيجابي على نمو الشركة وتقدّمها".



ومن الجدير بالذكر أن شركة كودو توظف أكثر من ألف مواطن سعودي حول المملكة، وتلتزم بتطوير المواهب السعودية وتنميتها، وتوفّر التجربة السعودية بامتياز لجميع عملائها.

لمحه عن كودوتفتخر كودو منذ تأسيسها بتقديم التجربة السعودية بكل إمتياز لعملائها, ولا زال هذا الأمر واقعا تفتخر به بعد مرور 29 سنه على تاسيسها و افتتاح 367 فرع في كل مدن المملكة العربية السعودية.

وقد عزم مؤسسو كودو على خلق تجربة جديدة في الاستمتاع بالوجبات في المملكة العربية السعودية،. بإمكاننا أن نقول، وبكل فخر، أننا استطعنا أن نخلق مفهوما ناجحا تحوّل اليوم إلى ظاهرة اسمها كودو.



مع تنفيذ التدريب المكثف للموظفين وأنظمة الإدارة الحديثة، استطعنا أن نضمن باستمرار معايير عالية من الجودة والموثوقية والكفاءة. وأدّى التزام كودو المستمر في تطبيق هذه المعايير إلى حصوله على كل من شهادات أنظمة الإدارة المعروفة دوليا: ISO: 22000:2005 .

ومع أكثر من 29 عاما من الخبرة والنمو، استطعنا من تحقيق نمو مستمر والتوسع خارج المملكة.